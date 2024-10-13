國3恐怖車禍現場畫面曝！箱型車乘客噴飛「頭顱破裂」腦漿四溢

記者蔡佩旻、柯振中／雲林報導

國道3號南下266.8K處12日深夜10點多發生恐怖車禍，一輛箱型車與一輛轎車發生碰撞，撞擊力道相當大，導致箱型車內一人噴飛車外、頭顱破裂腦漿四溢，當場身亡，轎車駕駛也因為受到重傷、頭顱變形當場死亡，現場恐怖的畫面也隨之曝光。

▲國道3號深夜恐怖車禍，轎車翻覆後零件散落一地，已成一團廢鐵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



該輛箱型車與轎車12日深夜10點多行經國3南下266.8K處時，因不明原因發生追撞，導致轎車當場翻覆，車體嚴重扭曲變形，車上的零件噴飛一地。

▲▼國道3號深夜恐怖車禍，箱型車受到劇烈撞擊，整輛車車體向下扭曲，車頭、車門也嚴重凹陷變形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



而箱型車發生追撞後，駕駛座、後座左側車門內凹、後視鏡斷裂，車窗已經消失，車頭則是嚴重變形、凹陷，擋風玻璃也嚴重破碎。

事故發生後，年約40歲的男性轎車駕駛受困在車內，頭顱凹陷、變形，被救出時已經明顯死亡。而箱型車上年約45歲的男性乘客，則是噴飛出車外、摔在國道路肩，頭顱破裂、腦漿四溢，當場死亡。

▲箱型車死者（紅圈處）噴飛車外，頭顱破裂、腦漿四溢，當場死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



現場畫面可以看見，箱型車車體已有扭曲變形的情況，轎車更是撞得像一輛廢鐵，已經難以看出車子的形狀，足見撞擊力道相當大。

除了2名死者以外，箱型車上還有5名傷者，均受到輕傷，分別被送往成大醫院及斗六醫院。至於詳細案發原因為何，仍待後續調查釐清。