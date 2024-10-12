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快訊／國道3號深夜嚴重車禍！「整車撞爛」翻覆　2人頭顱破裂慘死

記者蔡佩旻、柯振中／雲林報導

國道3號南下266.8K處12日深夜發生嚴重車禍，一輛箱型車與一輛轎車發生碰撞，導致轎車翻覆，造成5人輕重傷、2人死亡，其中一名死者頭顱破裂、腦漿四溢，另一名死者頭顱變形、凹陷。救護人員獲報後，出動8車共16人前往現場搶救，詳細案發原因仍待釐清。

警消調查，這起事故發生在深夜10點左右，當時箱型車與轎車行經國道3號南下266.8K處，因不明原因發生追撞，導致自小客車翻覆。

▲▼國道3號南下路段發生恐怖車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國道3號南下路段發生恐怖車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事故導致2車5人輕重傷，還有2人死亡。雲林縣消防局獲報後不敢大意，派出內、公園、斗六、六合、古坑等單位，並出動各式消防車3輛、救護車5輛，共16名人員前往搶救。

據了解，其中一名死者為駕駛轎車、年約40歲的男性，由於困在車內、頭顱變形凹陷，深夜11點21分被救出時已明顯死亡，並未送醫。另一名死者則為搭乘箱型車、年約45歲的男性，因為拋飛路肩、頭顱破裂，腦漿四溢當場死亡，也並未送醫。

其餘傷者則是搭乘箱型車的37歲陳姓男子（輕傷），被送往成大醫院、搭乘箱型車的19歲李姓男子（輕傷），被送往成大醫院、搭乘箱型車的49歲楊姓男子（輕傷），被送往成大醫院、搭乘箱型車的19歲鄭姓男子（輕傷），被送往斗六醫院，以及搭乘箱型車的30歲張姓男子（輕傷），被送往斗六醫院。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

▼國道3號南下路段發生恐怖車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼國道3號南下路段發生恐怖車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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國道深夜嚴重車禍！2人頭顱破裂慘死
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