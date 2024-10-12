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2男大生雙亡！斷魂路段累計21死　「死者大多撞同支電線桿」

男大生雙載撞亡　前議員：已累計21死「死者大多撞同支電線桿」▲管男當時載著張姓友人，另1名鄭姓同學則在後方騎車跟隨。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

苗栗日前發生一起死亡車禍，逢甲大學建築系的18歲管姓男學生於11日凌晨，騎車載著同樣18歲的張姓男學生回租屋處時，經過台13線北上45公里的苗栗銅鑼三義交界處，疑似因超速過彎而撞上電線桿，導致兩人噴飛，傷重不治。當地民代指出，此事故路段蜿蜒多彎，極易發生事故，近20年來已造成21人喪命。

據了解，這起事件發生在苗栗台13線11日凌晨3時左右，苗栗銅鑼與三義交界處，管姓、張姓、鄭姓3人為高中同學，都是年僅18歲的大學新生，各自就讀不同大學。事發當時正準備返回宿舍，沒想到騎車返校途中，因不慎撞上路邊電線桿，導致2人噴飛當場重傷，送醫後不治。

警方初步調查，管男當時載著張姓友人，另1名鄭姓同學則在後方騎車跟隨，不料管男在路途中不慎自撞電線桿，撞擊力道之大，將管、張兩人直接拋飛至路邊草叢，後方的鄭男見狀立即報警並呼叫救護車，然而2人因傷勢過重，經送醫搶救後不幸宣告不治。

根據《三立新聞網》的報導，前縣議員、現任縣長鍾東錦三義鄉執行秘書的韓茂賢指出，他在擔任議員的14年間，該路段已造成17人死亡，近年來又有2人喪命，這次的事故又新增2名大學生，至今已累計21人死於此處，且大多數死者都是撞上「同一支電線桿」。

對此，公路局苗栗工務段表示，將與警方、苗栗道安委員會及相關單位進行現場勘查，評估改善方案，目前工務段已著手規劃從台13線銅鑼鄉樟樹陸橋至三義交流道（42.5公里到50公里）的拓寬計畫，並已啟動設計工作，預計將路面拓寬至雙向各兩線車道。

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