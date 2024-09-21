韓國女大生八里驚魂！惡男假問路偷包還盜刷　3嫌KTV慶功被逮

▲▼ 韓國女大生在八里騎腳踏車遇到3惡劣歹徒偷包，警方獲報立即將3嫌逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名24歲韓國籍金姓女大生中秋節當天，和同學在八里河濱自行車道騎車，途中被3名心懷不軌的男子假藉問路接近，沒想到放在腳邊的側背包就被偷走！韓國女大生金女報警後，蘆洲警方展開追查，在2小時內將這3名惡徒在台北市北投逮捕，偵訊後將3人依竊盜及偽造文書罪嫌移送法辦。

據悉，金姓女子去年來台就讀淡水某大學，事發當日與同學李女（24歲）一起騎單車遊八里，享受悠閒時光。傍晚5時許，兩人騎至八里區龍米路二段159巷對面的河邊自行車道稍作休息。金女將隨身側背包放在腳邊，這時，3名男子黃姓（41歲）、陳姓（21歲）及另一名陳姓男子（35歲）正巧路過，見到兩名年輕女子，便心生歹念，假裝問路團團圍住她們。

金、李兩女好心指路，未料，3名男子詢問完畢後偷走女大生的包包迅速離開，金女驚覺腳邊的側背包已不翼而飛！包內不僅有重要證件、信用卡，還有1000多元現金，這一切讓她瞬間陷入恐慌，立刻報警求助。

警方受理後，迅速調閱沿路監視器，發現3名嫌犯得手後火速逃逸，他們在八里渡船頭搭乘計程車直奔台北市北投，更離譜的是，這3人還試圖盜刷金女的信用卡購物，幸好金女迅速掛失，讓他們無法得逞。

蘆洲警方表示在2個小時內，順利在北市北投一家連鎖KTV內將3名惡男一網打盡，相關贓物也一併被查扣。3名嫌犯被警方依竊盜及偽造文書罪嫌移送法辦。