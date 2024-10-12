陸預告對台經貿出招　陸委會抗議：將經貿當政治武器

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸12日預告將對台經貿出招，並強調主因就是民進黨當局堅持「台獨」立場，不承認「九二共識」。對此，陸委會晚間提出嚴正抗議。

陸委會表示，陸方的說法，坐實其對台一連串經貿施壓舉措，是將經貿當成政治武器，脅迫我屈從其政治主張，完全無助於解決問題，所造成的兩岸企業及人民的損失，以及對兩岸和平發展的影響，責任完全在於陸方。

陸委會呼籲中共當局，尊重中華民國存在的客觀事實，並以此一客觀事實為出發點，務實處理兩岸經貿等分歧，兩岸才有進行良性互動與建設性對話的可能，「一味的經濟脅迫，只會引發台灣人民的反感，並使兩岸的距離越來越遠。」

陸委會說明，有關陸方對台經濟脅迫措施的影響和因應，政府相關機關已持續進行沙盤推演並預作準備，以確保風險可管、損害可控，請產業界及國人放心。

國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，「對有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，我們表示強烈支持。」

朱鳳蓮也點出根本原因，「是民進黨當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認『九二共識』，破壞兩岸協商的政治基礎，使兩岸貿易爭端問題難以通過協商解決。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

