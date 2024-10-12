陸預告對台貿易壁壘「採取進一步措施」　經貿辦籲停止經濟脅迫

▲陸方認定台灣對陸存在「貿易壁壘」。（圖／CFP）



記者陳家祥／台北報導

對於大陸宣稱將依對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步經濟措施一事，行政院經貿談判辦公室今（12）表示遺憾，並嚴正抗議，更呼籲中方立即停止對台經濟脅迫及政治操弄。

大陸商務部今指出，自《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》發布以來，民進黨當局未採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制，「目前，有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施」。

國台辦發言人朱鳳蓮也表示，對有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，「我們表示強烈支持」，並指出造成這一局面，責任完全在台灣方面。



經貿辦指出，陸方未依世界貿易組織（WTO）程序對我進行貿易壁壘調查，過程不符合公平公正、公開透明的原則；陸方更未與我方就相關貿易爭端進行溝通或諮商，即片面做出結論，並持續對我採取不理性的經濟脅迫措施，已嚴重悖離WTO的精神和相關規範。

經貿辦強調，兩岸都是WTO會員，雙方貿易爭端的解決，均可循相關規範協商解決，不應以政治理由拒絕履行會員的相關義務。我方已數度透過WTO管道要求陸方與我進行諮商，就彼此關切的經貿議題，循WTO架構與規範，尋求解決方案。

經貿辦說，我方再次要求陸方秉持負責任的態度，停止以政治干預國際貿易的不理性作為，遵循WTO協商解決爭端的規範，盡速回應我方協商的要求，不要被視為破壞國際貿易秩序的最壞示範。