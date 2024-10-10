交往過E罩杯女友回得去嗎？男網友超誠實回答　「1優點」最重要

▲原PO好奇男網友對身材的在意程度。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者施怡妏／綜合報導

每個人喜歡的身材類型不一樣，沒有絕對的完美比例，有網友好奇，如果男生交往過E罩杯的女友，會不會回不去？貼文掀起討論，許多男網友喊「當然回得去」，因為比起身材，更重視的是個性，兩個人能不能相處融洽才是重點。

女網友在Threads發文，「想問一個膚淺的問題，如果男生交往過E奶女生，還回得去A罩杯的女生嗎？」

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貼文曝光，許多男網友留言，個性好才是第一，「男生在後期喜歡女生不會只有外表，也會看更多是雙方的價值觀 」、「會在一起都是因為個性」、「愛一個人就是愛，跟罩杯無關」、「個性才是長久的吧」、「我就交往過A跟F，大小其次重點愛不愛」、「三觀合應該比較重要，三觀不合奶再大都沒有用」、「只要有愛，什麼罩杯都可以啦！沒有愛就算是H都不要」。

還有過來人分享，「我還真的看過我朋友，從E進化到B也是接受，後面都是個性的磨合跟相處了 」、「如果交往純看身材的話，這男生不交也罷，性別反之亦然」、「我都交過，處得來比較重要」、「回得去，我交過前一任是D，下一任是A的」、「某任是G，後來交的A跟C都有」。