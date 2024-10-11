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「妹子1穿搭站前方」他不敢抬頭看！全場吵翻：味道永生難忘

▲▼瑜伽褲,內搭褲,球鞋,運動鞋,new balance,踩腳褲,穿搭。（圖／記者曾筠淇攝）

▲越來越多人喜歡穿瑜伽褲。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

直接穿瑜伽褲出門，就怕「駱駝蹄」一覽無遺。一名網友抱怨，遇到穿瑜伽褲的妹子走來時，他總是不敢直視，或是搭車站在他面前，「整個頭完全不敢抬起來」，尤其看到駱駝蹄與內褲形狀，讓他直批很不雅觀。文章曝光後，全場分成兩派吵翻了，「女教練穿瑜伽褲就很讚」、「如果沒有保養好，異味會很明顯」。

一名網友在Dcard以「為什麼有的女生敢單穿瑜伽褲出門？」為標題發文，他認為，瑜伽褲材質非常貼身，一穿上去，私密處形狀整個一覽無遺，「很好奇走在路上都不會覺得不好意思嗎？」

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原PO自曝遇到的尷尬場景，有時候遠遠的，就看到瑜伽褲妹從對面走過來，導致他完全不敢看一眼，或搭車坐著時，對方站在正前方，「整個頭完全不敢抬起來，只能一直低頭滑手機裝忙。」

對此，原PO不禁質疑，與其穿一般內褲，不如改穿丁字褲，「不小心瞄到私密處已經很尷尬了，還要看著很明顯內褲痕，真的也不太雅觀！」

原PO也強調，並非愛管閒事，或許這些人是想展顯身材與自信，「但如果換成是男生穿自行車褲或是潛水衣褲，同樣貼身的褲子走在街上，路人看到直接被嚇死去報警吧？」

文章曝光後，兩派網友吵翻了，有人認為「男生穿自行車褲在路上，到底誰會去報警？」「有色心的人，看什麼都是色的」、「我看到穿leggings出門的女生，都會穿無痕內褲，就是會看不到內褲邊緣的線條，而且整體給人的感覺是健康、好看的」、「會有駱駝蹄應該是布料和版型問題？你看到的應該是買到不好的褲子吧（我瑜伽班上多數人都沒這個問題）」、「女教練穿瑜伽褲就很讚」、「外國很常見啊」、「國外女生不分年齡真的都這樣穿」。

另一派網友則直呼，「幫補血，我也覺得超級難看，不太懂穿這種褲子出門的人在想什麼」、「那男生穿棉褲也是形狀都出來了，不會覺得不好意思嗎」、「如果沒有保養好，異味會很明顯，尤其是坐火車，坐很久突然站起來，那個味道永生難忘」、「女生穿韻律褲，我都盡量閃遠，因為都一直露出下體形狀，太可怕了，覺得很丟臉」。

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瑜伽褲駱駝蹄穿搭出門

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