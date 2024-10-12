台中女遭砍十多刀！男行兇前「恐嚇對話」曝　家屬怒：就是要她命

記者劉人豪／台中報導

台中市25歲凌姓男子追求34歲詹姓女子不成，屢次跟蹤騷擾，11日時持水果刀前往詹女住處埋伏，凌男砍了詹女多刀後騎機車逃逸，警方獲報後找到人，驚見凌男輕生送醫搶救不治。詹女家屬表示，詹女身中十多刀血流不止，目前在一般病房休養，並不滿說3月開始凌男就持續騷擾詹女，且申請保護令後，凌男收到保護令聲請狀及證據，沒想到報案單影本裡面有詹女地址，讓她們百思不得其解。

▲恐怖男網友追求瑜珈女師被拒後，竟衝大樓堵人割傷對方4刀後自縊。（圖／民眾提供）

▲▼凌男直接在網路上公開詹女地址，並說要殺了詹女。（圖／家屬提供，下同）





家屬指出，詹女與凌男只是手機遊戲上認識的網友，只有網聚見過面，非情侶也非前任關係，凌男對詹女表示好感但被拒絕後，就在手機遊戲上瘋狂公眾開廣怒罵亂造謠。從今年3月開始就在網路遊戲上造謠詹女有在下海，5月開始凌男傳一堆猥褻照給詹女，甚至還傳兇器照片，10月時凌男還非法入侵詹女住處，家人遇到時一度以為是詹女的朋友，直到詹女出面後才知道雙方關係，家人立刻把凌男趕出門並報警。本月11日凌男在中庭埋伏，看到詹女現身就直接行兇，之後逃離現場輕生。

▲凌男傳訊騷擾詹女。（圖／家屬提供，下同）

家屬表示，自從凌男開始騷擾後就已經提告，法律程序一直在跑，不封鎖凌男是因為要蒐證，因為跟騷案要成立的核心要點是「要有持續不斷的騷擾訊息」，8月30日律師申請保護令，但凌男有收到保護令聲請狀及證據，證據裡面有一張是報案單影本，裡面有詹女家地址，不滿說「院方竟然沒處理就直接寄給加害者！」，並且凌男還在網路遊戲中廣播詹女地址。

家屬不滿說，凌男下手真的刀刀都往要害刺，往胸部、腹部、脖子方向，深的那幾刀通通被肋骨擋住，胸腔、腹腔重要臟器完全沒事，但刀真的刺太深，割斷太多肌肉流血不止，後續就是輸血跟進開刀房縫合，目前已經在一般病房休養。

家屬說，凌男因為已經過世，騷擾恐嚇部分很大機會會不起訴，傷害部分可能考慮向凌男家屬求償，資料眾多有些不方便公開，目前都還在跟律師討論看後續怎麼進行。

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