寄電郵恐嚇騷擾女議員　高雄男拒吐動機...要警方「秉公處理」

記者邱中岳／台北報導

北市民進黨籍女議員顏若芳、鍾佩玲以及國民黨籍女議員游淑慧接連收到恐嚇、性騷擾電子郵件，台北市刑大8日下午在高雄逮捕楊姓嫌犯，並在其手機找到恐嚇的電子郵件，初步估計針對政治人物恐嚇的電子郵件就多達160多封，嫌犯到案後不願吐露犯案動機，頻頻告知警方希望「秉公處理」。

▲北市女議員收恐嚇性騷電郵提告，警方在8日下午於高雄鳳山逮捕楊姓嫌犯。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，37歲的楊姓男子平時無業，與父母住在高雄鳳山住家，日前涉嫌以手機寄送多封恐嚇、性騷擾電子郵件給3名藍營、綠營的女議員，包括游淑慧、鍾佩玲以及顏若芳等，3人事後報警處理，北市刑大科偵隊介入偵辦。

▲北市女議員收恐嚇性騷電郵，3名藍綠女議員提告，北市刑大在8日逮人。（圖／民眾提供）

北市刑大8日凌晨前往高雄，上午時分於鳳山逮捕楊姓男子，並且在其住處內搜出寄送恐嚇、性騷擾簡訊的手機，手機內容包括「超低賤母豬肉便器奴隸」、「乖乖趴著、同時Ｘ死你們」等不雅內容。

下午3時許，警方將楊男帶回市刑大，針對恐嚇信件內容，楊男拒絕吐露恐嚇動機，僅告知警方「秉公處理」，警方訊後將依照恐嚇、性騷擾以及妨害名譽等罪嫌送辦。