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明年起徵收碳費衝擊企業　中市府：4策略全力輔導共創新契機

▲▼經發局長張峯源（左3）分別到中龍鋼鐵廠區，矽品精密參觀太陽光電設置情形。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼經發局長張峯源（左3）分別到中龍鋼鐵廠區，矽品精密參觀太陽光電設置情形。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為因應全球淨零碳排趨勢，環境部依據「氣候變遷因應法」114年起將對企業開徵碳費，台中市推估有28家公司（38廠），所需繳納碳費約250萬至15億元不等，碳費價格相較國際費率偏高，誓必衝擊企業財務，造成經營成本上升，經發局長張峯源表示，市府將實施專款專用等4項策略，扮演企業轉型的最佳夥伴，協助企業在減碳經濟中取得先機。

中央已發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法，同步公布碳費徵收費率草案，代表我國即將邁入碳定價時代。

▲▼經發局長張峯源（左3）分別到中龍鋼鐵廠區，矽品精密參觀太陽光電設置情形。（圖／台中市政府提供，下同）

張峯源指出，市政府考量碳費開徵將造成中小企業內部碳盤查，以及第三方驗證相關的資源需求將會越來越迫切，目前已積極推動「企業ESG輔導團輔導計畫」、「台中市陽光A+競賽」、「企業先進智造學院」、「特定工廠產業淨零排放盤點計畫」等活動，並將於「台中市永續淨零自治條例」發布後，協助企業淨零轉型及鼓勵用電大戶建置再生能源，降低企業溫室氣體排放量，以減少碳費負擔。

此外，市府將透過爭取中央碳費收入專款經費、經濟部輔導資源、辦理專家輔導及系列產業交流會，深入了解業界需求，從而研擬淨零碳排產業規劃策略，一定能成功輔導企業轉型，並在全球綠色經濟中佔有一席之地。

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