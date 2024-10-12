韓國瑜赴基挺謝國樑爆金句！　自嘲：他去選總統你才可以罷免他

記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，選前衝刺日，國民黨大咖接力總動員，燕子、禿子、漢子接力到基隆，從一早的台中市長盧秀燕，接著是立法院長韓國瑜，晚上則有新北市長侯友宜登場「固樑」。韓國瑜下午到基隆城隍廟參拜，致詞時問，謝國樑是清廉優秀的市長，為什麼要罷免他？他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？最後更調侃自己說，「他去選總統了嗎？如果他去選總統你才可以罷免他，他也沒選總統啊！」語畢後全場笑聲不斷。

▲韓國瑜陪同謝國樑車掃。（圖／國民黨基隆市黨部提供）



國民黨全黨為挺謝國樑，選前最後一天衝刺，除了晚上的選前之夜造勢外，一早台北市副市長李四川就現身基隆力挺，中午則是盧秀燕到奠濟宮參拜、短講並掃街相挺，下午時段則由韓國瑜登場，最後則是國民黨副主席連勝文進行車掃。

韓國瑜在城隍廟致詞時他表示，他今天來到基隆，為謝國樑發出正義之聲，他感到非常光榮，他到基隆護國城隍廟，「護國護國，就是保護謝國樑的護國」，人間有包青天，陰間有城隍廟，以前都傳說城隍廟就是要考核地方父母官有沒有認真為市民努力。

韓國瑜提到，謝國樑上任1年10個月以來，他的表現認真付出，大家對他都有信心，他是最棒的基隆市長。現在的民主社會由議會監督市長，但是古代到現在，監督市長的是城隍爺，今天大家站在這裡，心裡面光明磊落，因為大家就是站在一個優秀、清廉的市長旁邊。

韓國瑜問到，回歸到最原始的問題，為什麼要罷免謝國樑？這是最核心的問題，他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？他去選總統了嗎？此話一出，讓全場哄堂大笑，連一旁的謝國樑都笑到彎腰。韓國瑜自嘲說，「如果他去選總統你才可以罷免他，他也沒選總統啊！」。

韓國瑜說，大家要仔細思考，台灣民主政治到底要追求什麼，優秀的市民會選出優秀的議員、優秀的議員能夠監督優秀的市長，優秀的市長能夠帶動這個市未來的發展。有幾流的人民，就會選出幾流的民意代表；有幾流的民意代表，就會監督幾流的政府；有幾流的政府就會有幾流的國家。

韓國瑜呼籲，種瓜得瓜，種豆得豆，最終最重要的還是要回歸到市民手上神聖的選票，希望勇敢有智慧的市民發揮勇氣、擦亮眼睛，勇敢投下去，全部一起來保護謝國樑，證明自己是最棒的選民。

