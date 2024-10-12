　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜赴基挺謝國樑爆金句！　自嘲：他去選總統你才可以罷免他

記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，選前衝刺日，國民黨大咖接力總動員，燕子、禿子、漢子接力到基隆，從一早的台中市長盧秀燕，接著是立法院長韓國瑜，晚上則有新北市長侯友宜登場「固樑」。韓國瑜下午到基隆城隍廟參拜，致詞時問，謝國樑是清廉優秀的市長，為什麼要罷免他？他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？最後更調侃自己說，「他去選總統了嗎？如果他去選總統你才可以罷免他，他也沒選總統啊！」語畢後全場笑聲不斷。

▲▼ 韓國瑜陪同謝國樑車掃。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

▲韓國瑜陪同謝國樑車掃。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

國民黨全黨為挺謝國樑，選前最後一天衝刺，除了晚上的選前之夜造勢外，一早台北市副市長李四川就現身基隆力挺，中午則是盧秀燕到奠濟宮參拜、短講並掃街相挺，下午時段則由韓國瑜登場，最後則是國民黨副主席連勝文進行車掃。

韓國瑜在城隍廟致詞時他表示，他今天來到基隆，為謝國樑發出正義之聲，他感到非常光榮，他到基隆護國城隍廟，「護國護國，就是保護謝國樑的護國」，人間有包青天，陰間有城隍廟，以前都傳說城隍廟就是要考核地方父母官有沒有認真為市民努力。

韓國瑜提到，謝國樑上任1年10個月以來，他的表現認真付出，大家對他都有信心，他是最棒的基隆市長。現在的民主社會由議會監督市長，但是古代到現在，監督市長的是城隍爺，今天大家站在這裡，心裡面光明磊落，因為大家就是站在一個優秀、清廉的市長旁邊。

韓國瑜問到，回歸到最原始的問題，為什麼要罷免謝國樑？這是最核心的問題，他貪污了嗎？他腐敗了嗎？他懶惰了嗎？他去選總統了嗎？此話一出，讓全場哄堂大笑，連一旁的謝國樑都笑到彎腰。韓國瑜自嘲說，「如果他去選總統你才可以罷免他，他也沒選總統啊！」。

韓國瑜說，大家要仔細思考，台灣民主政治到底要追求什麼，優秀的市民會選出優秀的議員、優秀的議員能夠監督優秀的市長，優秀的市長能夠帶動這個市未來的發展。有幾流的人民，就會選出幾流的民意代表；有幾流的民意代表，就會監督幾流的政府；有幾流的政府就會有幾流的國家。

韓國瑜呼籲，種瓜得瓜，種豆得豆，最終最重要的還是要回歸到市民手上神聖的選票，希望勇敢有智慧的市民發揮勇氣、擦亮眼睛，勇敢投下去，全部一起來保護謝國樑，證明自己是最棒的選民。
 

ET快訊
「香鷄城」要回來了！地點曝光　全採預約制
2男大生雙亡！斷魂路段累計21死　「死者大多撞同支電線桿」
直擊／AGA成人動漫展肉慾再現！　大尺度Coser「閉門接客
股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸
今晚別錯過「彗星尾巴」！　鄭明典：地面就有機會看到
女租客全裸出浴！　男房東「開錯門看2秒」賠慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政立法餐敘沒共識　黃國昌：行政團隊說一套做一套

和解飯破局朝野陷僵局！　國民黨下一步曝：不可能無條件舉白旗投降

馬英九批賴「新兩國論」自家人也不買單　綠委勸：給自己留點面子

韓國瑜赴基挺謝國樑爆金句！　自嘲：他去選總統你才可以罷免他

網傳「出席晚會有便當」國民黨提告　基隆黨部主委：絕非事實！

不捨陳佩琪喊話「把柯文哲放出來」　沈富雄：若起訴不覺得難堪嗎？

「固樑」最後催票！國民黨今晚辦造勢　大咖全衝基隆力挺謝國樑

「罷樑簡訊」全國廣發　柳采葳質疑：錢從哪裡來？電話誰給的？

籲投「不同意罷免」　許宇甄示警：謝國樑骨牌若倒國家將動盪

北市學生健檢單出現「中國用語」　議員傻眼：主管、校方都沒發現

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

行政立法餐敘沒共識　黃國昌：行政團隊說一套做一套

和解飯破局朝野陷僵局！　國民黨下一步曝：不可能無條件舉白旗投降

馬英九批賴「新兩國論」自家人也不買單　綠委勸：給自己留點面子

韓國瑜赴基挺謝國樑爆金句！　自嘲：他去選總統你才可以罷免他

網傳「出席晚會有便當」國民黨提告　基隆黨部主委：絕非事實！

不捨陳佩琪喊話「把柯文哲放出來」　沈富雄：若起訴不覺得難堪嗎？

「固樑」最後催票！國民黨今晚辦造勢　大咖全衝基隆力挺謝國樑

「罷樑簡訊」全國廣發　柳采葳質疑：錢從哪裡來？電話誰給的？

籲投「不同意罷免」　許宇甄示警：謝國樑骨牌若倒國家將動盪

北市學生健檢單出現「中國用語」　議員傻眼：主管、校方都沒發現

反指標國師又發威！網友斗內30元「請台南Josh喊1句」　下秒炸了

「香雞城」要回來了！快閃空軍三重一村　手扒雞套餐全採預約制

《黑白大廚》外送員廚師住過孤兒院！　嘆節目「剪光這段話」：很遺憾

北市113警員異動調地「萬華19男警」最多　基層警員曝心聲

陸劇男星官宣結婚！見鹿晗祝福「喜回1句」竟遭炎上…霸氣嗆網友

多少收入「才會逛百貨公司」　一票人答案驚呆！年薪百萬也不敢逛

花蓮市百歲人瑞33名！104歲洪奶奶愛追劇　見市長不忘抺口紅

從犯罪者變送行者！　雲林二監28受刑人考取「喪禮服務」證照

三花浪喵半夜偷鑽帳篷取暖　收編後「一起旅行」睡身旁大聲呼嚕

國慶演說完不到3天　陸預告對台灣貿易壁壘「採取進一步措施」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

韓國瑜赴基挺謝國樑爆金句！　自嘲：他去選總統你才可以罷免他

基隆明投票　謝國樑罷免理由與答辯一次看

蔣萬安宣傳無車日騎YouBike公然違規　交通局：已繳800元罰單

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

謝國樑罷免案明投票！ 通過門檻7萬7700票

遭指稱「未提覆議是對原民仁慈」　卓榮泰罕見動怒：是誰在造謠？

快訊／兩院和解飯「破局」？　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

不認賴清德談「中華民國論」　朱立倫轟忘本：自創「台灣民族論」

京華城是否停工北院回函北市府「自行處理」　議員酸蔣萬安甩鍋失敗

獨／謝明珠請辭眾望基金會董事　友人曝原因：無法信任李文宗

「罷樑簡訊」全國廣發　柳采葳質疑：錢從哪裡來？電話誰給的？

捲柯文哲弊案！前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

更多熱門

相關新聞

基隆國民黨將提起訴訟　吳國勝：捍衛自身清白

基隆國民黨將提起訴訟　吳國勝：捍衛自身清白

基隆市長謝國樑罷免案明天投票，今天網竟有人PO文，指國民黨以出席費和便當交換民眾出席造勢，國民黨基隆市黨部主委吳國勝強調，「絕非事實」，並強調這些都是特定人士，早就設定的劇本，就是要在最後關頭，抹黑謝國樑，持續用仇恨惡意動員。

「固樑」最後催票！國民黨今晚辦造勢　大咖全衝基隆力挺謝國樑

「固樑」最後催票！國民黨今晚辦造勢　大咖全衝基隆力挺謝國樑

「罷樑簡訊」全國廣發　柳采葳質疑：錢從哪裡來？電話誰給的？

「罷樑簡訊」全國廣發　柳采葳質疑：錢從哪裡來？電話誰給的？

籲投「不同意罷免」　許宇甄示警：謝國樑骨牌若倒國家將動盪

籲投「不同意罷免」　許宇甄示警：謝國樑骨牌若倒國家將動盪

基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞

基隆副市長邱佩琳慰訪百歲人瑞

關鍵字：

韓國瑜基隆謝國樑罷免

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

今天發錢了！32萬人可領3千元

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面