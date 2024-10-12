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中國向教廷示好　融入普世教會、放寬協議年限

▲▼浙江杭州教區主教楊永強。（圖／翻攝中國天主教官網）

▲浙江杭州教區主教楊永強。（圖／翻攝中國天主教官網）

文／中央社

梵蒂岡正舉行「世界主教會議」，2名來自中國的主教今年不僅全程參與，還首度上台發言，引起天主教媒體關注，認為這是中國官方再度針對「獨立辦教」立場讓步，放寬中國天主教會與全球「普世教會」共融。

天主教通訊社（Catholic News Agency）11日以「首次有中國主教在世界主教會議發言」為題，報導這個對天主教會相當罕見的情景。

報導同時披露，中國政府另一項對教廷伸出橄欖枝的舉動，是有意放寬梵中主教任命協議的「年限」，不再要求每2年屆期續約一次。媒體引述教廷國務院消息指出，梵蒂岡談判代表團已在9月底抵達北京，這次協議可望一次續簽3、4年。

中共政府過去堅持獨立辦教，禁止中國主教參與梵蒂岡舉辦活動，違背羅馬天主教「普世教會」教義。梵中2018年簽署主教任命協議後，中國政府從當年開始首度允許中國主教前來梵蒂岡參加「世界主教會議」（Synod），但中國主教以往從未在會中發言。

今年中國派出浙江杭州教區主教楊永強、閩東教區主教詹思祿，到梵蒂岡與來自全球數百位主教共同參加「世界主教會議」。

天主教通訊社報導，楊永強10月7日在會中以中文發表簡短演說，內容未被轉播，但根據在場人士轉述，楊永強演說聚焦3大重點，包括介紹中國天主教歷史、梵中主教任命協議成果，以及雙邊文化交流。

楊永強去年曾與內蒙古教區主教姚順前來參加「世界主教會議」，但兩人皆提早返回中國，未全程參加為期1個月的會議。

相較之下，媒體觀察，今年中國主教展現了更積極的參與度。天主教通訊社報導，楊永強今年預計將繼續出席全體會議，他還邀請世界主教會議的各國參加者訪問中國。

一名教會人士向中央社提供的照片顯示，楊永強、詹思祿還在會場當面贈送教宗方濟各（Pope Francis）一幅書法，上面題字「以信取信」，意指以基督信仰取得梵中互信，似有替中國政府傳話意味。教宗在照片中，一邊用手指著中文字畫，一邊向中國主教詢問，笑容十分燦爛。

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