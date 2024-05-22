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大陸 大陸焦點 特派現場

梵蒂岡有意在北京常設辦公室？　陸外交部：願推動關係不斷改善

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德剛上任，傳出台灣與歐洲唯一邦交國梵蒂岡，有意在中國大陸（北京）成立常設辦公室。對此，中國大陸外交部今（22）日沒有正面回應，但證實中方近年與梵蒂岡一直有保持接觸，目的是「不斷增進瞭解與互信，願推動中梵關係不斷改善。」

中國大陸外交部今舉行例行記者會，美媒《路透社》提問，「梵蒂岡方面表示，希望在中國設立常設辦事處，分析認為這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。梵蒂岡方面需要滿足什麼條件才能實現在中國設辦事處的目標？在沒有建立全面外交關係的情況下，中國是否允許梵方在北京開設辦事處？」

汪文斌表示，近年來，中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進瞭解與互信。「我們願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。」

對此，我外交部指出，台梵邦誼深厚，了解教廷盼促進中國天主教徒擁信仰自由與權利，將密切關注梵中互動。

截至2024年1月，中華民國共有12個邦交國，其中11個是聯合國成員國，另1個梵蒂岡是聯合國觀察員國，也是我方在歐洲唯一的邦交國。多年來台梵一直保持友好關係，中國大陸也試圖以各種方式，希望換取與梵蒂岡建交。

總統賴清520德就職演說後，中國大陸官方透過各種形式痛批賴清德「台獨」言行，在此敏感時機，傳出梵蒂岡有意在中國大陸首都北京常設辦公室。中國大陸黨媒《環球時報》一連3天預告有反制措施，強調是在傳遞一個清晰信號：任何危險挑釁行徑都將付出嚴重代價，反制措施必定讓「台獨」勢力真真切切感到「疼」。

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