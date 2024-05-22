傳梵蒂岡想在大陸設辦公室　外交部：台梵邦誼深厚

▲梵蒂岡。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

針對友邦教廷國務院長帕洛林樞機主教表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，外交部今（22日）應詢指出，台梵邦誼深厚，了解教廷盼促進中國天主教徒擁信仰自由與權利，外交部密切關注梵中互動，也呼籲各國應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。

外交部今天說明，外交部已掌握教廷宗座傳信大學及米蘭聖心大學分別於5月20日及21日舉辦「首屆中國主教會議百年紀念研討會」，邀請中國天主教上海教區主教沈斌等多位中方教會人士出席，該研討會旨在紀念1924年首屆中國主教會議在上海召開，屬於教務議題。

外交部表示，1924年首屆中國主教會議舉行時，教宗對於中國主教的任命，具有實際且完整的權力；但百年之後，中國政府箝制宗教自由，並屢次違反2018年簽署的「梵中主教任命臨時性協議」。我方瞭解教廷盼促進中國天主教徒擁有信仰自由與權利，也曾多次公開表達盼在中國派遣代表。外交部呼籲各國，應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑。

外交部補充，在近期台梵互動上，教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（Archbishop Charles John Brown）擔任特使，於5月19日至21日來台參加我國第16任總統暨副總統就職典禮，並晉見賴淸德總統。另我國環境部政務次長施文真於5月15日至17日，應邀率團出席教廷宗座科學院在梵蒂岡舉行的「從氣候危機到氣候韌性」（From Climate Crisis to Climate Resilience）國際研討會，訪團全員並獲教宗接見，並與教廷高層良好互動，在在彰顯台梵邦誼深厚。

外交部強調，外交部密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作、共同捍衛宗教自由的核心價值，盼為促進世界宗教自由做出具體貢獻。