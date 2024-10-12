屏東警酒駕大執法「3天取締21件」　10人公共危險罪送辦

▲屏東縣政府警察局執行酒駕取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於10月7日至9日展開酒後駕車大執法，3天強力打擊酒駕行為，共取締酒後駕車違規21件，其中10件移送依公共危險罪法辦，另有11件移送行政裁罰，確保用路人安全，減少酒駕肇事風險。

警察局指出，今年迄今共取締酒後駕車違規1,698件，酒駕致死事故發生278件(5人死亡、273人受傷)，雖較去年同期發生320件(13人死亡、307人受傷)減少42件(死亡減少8人，受傷減少34人)，仍造成多個家庭破碎，為有效抑制酒駕事故發生，警方將持續強力執法，確保用路人安全。

酒後駕車極易影響駕駛人的判斷力與反應時間，降低行車警覺性，造成重大交通事故與人身傷亡。這次警察局的酒後駕車專案取締行動並非宣示性的執法，而是為了真正減少酒駕肇事，確保民眾生命安全。因此再次呼籲，對酒駕行為將持續保持「零容忍」態度，確保法治與秩序。

局長戴台㨗表示，酒後駕車不僅危害駕駛人自身的安全，更威脅其他用路人的生命與財產；酒精濃度越高，駕駛人發生事故的機率也隨之上升。戴局長強調，飲酒後應避免自行駕車，應呼叫代駕或請親友接送，千萬不可冒然駕駛。酒駕不僅使自己陷入危險，也可能導致家庭破碎，甚至奪走無辜者的生命。提醒民眾要有遵守法律的觀念，尊重生命，切勿酒後駕車，以免釀成不可挽回的悲劇。