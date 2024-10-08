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彰化25處科技執法上路！7天抓1204件違規 　這路口拿下冠軍

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法7天共取締154件奪冠。（圖／警方提供）

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法7天，共取締154件奪冠。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局新增25支科技執法系統，取締超速、闖紅燈與車輛不禮讓行人，自10月1日起至今7天，以超速最多共835件，平均每日違規119件，其次為闖紅燈363件、車輛不禮讓行人6件，共取締1204件；其中以埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口違規取締件數最高，154件奪冠。

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法7天共取締154件奪冠。（圖／警方提供）

▲彰化縣科技執法7天共取締1204件。（圖／警方提供）

這25處新增的科技執法系統主要取締超速、闖紅燈等違規行為，其中在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二城路6號前等4個路口，還將兼顧取締「未禮讓行人」的違規行為。只要汽車前懸或是機車前輪進入行人穿越道線，經員警審核後開單，最高可處6000元罰鍰。

交通隊表示，今年10月1至7日全般交通事故與去年同期相比，已經明顯大幅減少72.7％。有安裝科技執法設備的路口，取締件數及車禍件數都有持續下降趨勢，顯見科技執法確實有發揮效果。

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法7天共取締154件奪冠。（圖／警方提供）

▲彰化縣科技執法上路。（圖／警方提供）

據交通隊統計，科技執法系統正式上路執法至今7天，取締前3名依序為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口154件、彰化市彰興路1段與聖安路口82件、田中鎮員集路1段與大安路1段路口82件；違規行為以超速835件最高、闖紅燈363件、車輛不禮讓行人6件，共取締1204件。

超速可處1200元至2400元罰鍰，超過規定最高時速40公里則依第43條處6000元至3萬6000元罰鍰；闖紅燈處1800元至5400元罰鍰；車不禮讓行人依第44條處1200元至6000元罰鍰。若均依最高罰計算，204件違規共為國庫進帳超過400萬元。

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法7天共取締154件奪冠。（圖／警方提供）

▲彰化縣科技執法不禮讓行人。（圖／警方提供）

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