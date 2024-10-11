超輕非法空域還有11處！地點出爐　10年取締54起違規

▲合法輕航機已達65架，增加近2倍。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

過去十年，國內超輕型載具操作證與載具大幅成長，合格輕航機已達65架，增加近2倍，取得操作證人數高達280人，成長5成5，民航局公告全台21合法超輕空域，國內仍有11處非法場域，根據民航局統計，10年已取締54件非法操作，裁罰金額超過500萬元。

民航法將超輕型載具納管迄今屆滿20年。根據民航局統計，104年至今，通過各項檢驗的合格載具，由22架成長至65架，增加近2倍。合格操作證張數也由181張成長至280張，增加約5成5。

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▲▼國內超輕型載具操作證與載具大幅成長（圖／民航局提供）



民航局標準組長王富民表示，目前超輕型載具在國內仍定位為休閒活動使用，依法，活動時，載具必須檢定合格，必須在合法場地起降，並於合法空域活動，操作者需加入合法的活動團體，並取得合法操作證，活動時也必須投保。這六項要件均必須齊備，違規的話，違反任一要件，均裁處6萬元，單一事件，最高可裁處30萬元。

王富民指出，除了載具與操作證近年均有明顯成長，民航局已陸續公告21處合法超輕空域，其中10處已有團體提出申請並經民航局核可使用，包括大里、貓羅溪、北斗東、北斗二林、濁水溪、不老溫泉、南華、高樹、賽嘉及花東等。另中部的烏日、順風、南部的皆豪、望安、東部的花東、馬太鞍溪及日光等7處合法活動場地，除順風因風災受損，目前修復中，其他均運作正常，民航局也定期派員查核。

▲圖為合法輕航機。（圖／民航局提供）

由於近年民航局每年都會接獲疑似超輕違規活動的通報案例，王富民說明，經過清查比對，目前全台疑似未申請合法的超輕活動場地有11處，包括屏東新南、新南華、樹發等處，以及台中烏日、彰化溪州，東部也有6處，包括壽豐2處，鳳林2處，瑞穗1處，玉里1處，這些場地過去未曾合法申請，也沒有登記合格的團體在使用。

根據民航局統計，針對超輕違規活動，過去10年取締54件，裁罰金額超過500萬元以上。

▲民航局標準組長王富民。（圖／記者李姿慧攝）

民航局指出，民航局每年都會舉辦2場教育訓練，將全台分成北、中、南、東四區輪流舉辦，受民航局委託辦理檢驗與考照的機構與人員，需強制參加，已領有操作證或有興趣參與的民眾，也可自由參加。

由於不合法的場地與空域安全堪慮，民航局表示，除積極協調地方政府取締這些不合法的場地，對於有機會合法的場地，民航局也會協調地方政府，在行政程序上給予協助，讓場地儘速合法，讓玩家與民眾均能有更多保障。