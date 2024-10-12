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花蓮崇德國小女足再次破紀錄　零失分連霸全國足球賽冠軍

▲▼花蓮崇德國小女生足球隊在全國學童盃足球錦標賽，再次以零失分連霸全國冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮崇德國小女生足球隊在全國學童盃足球錦標賽，再次以零失分連霸全國冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮崇德國小女生足球隊在花蓮縣政府大力支持下，繼上次打破紀錄以零失分榮獲2024全國少年盃足球錦標賽全國冠軍，這次2024全國學童盃足球錦標賽再次以零失分連霸全國冠軍。

崇德國小足球隊在校長謝易成到任後，凝聚社區學校共識成立足球隊落實品德教育為前提訓練學生，藉由足球訓練與比賽培養學生的運動家精神與積極的生活態度。

2024全國學童盃足球錦標賽屬於足球界的大賽事，來自全國各縣市足球隊共計309隊報名參加，原訂10 ／3-10 ／7於台中市舉辦，但是因山陀兒颱風來襲，加上花蓮鐵公路中斷，讓崇德國小女子足球隊原本在安全考量下決定放棄出賽，後來在全台灣連續停班停課的影響下，賽程更改至10 ／8-10 ／10於台中市比賽。

崇德國小部學生不到百人，女足隊以4位三年級、5位四年級、4位五年級組隊五年級八人制的力抗其他縣市的大學校，在全體共識下以學校自行組隊，颱風過後崇德國小舟車勞頓到達比賽地點，在精神尚未完全恢復的情況下，循環賽中第一場比賽中遇到宜蘭縣傳統女子強隊寒溪國小，在多次進攻下終場以1:0擊敗寒溪國小。第二天在精神恢復的狀態下，以15:0輕鬆擊敗新北市新市國小。

在冠亞軍戰前遇上世界盃足球賽全國亞軍彰化縣永靖國小，永靖國小踢球向來以凶狠著稱，每個選手都以粗暴的動作防守崇德國小的女將，讓雙方陷入僵局，上半場即將終了前1分鐘，崇德國小前鋒抓到一次後衛的傳球失誤，獲得寶貴的第二分，在比賽哨聲響起，崇德國小就以二比零擊敗彰化縣永靖國小。以零失分之姿進入冠亞軍戰。

冠亞軍之戰愛爾達體育台全程轉播，也吸引數千人線上觀戰，崇德國小再次遇到去年全國少年盃亞軍球隊台中市南屯國小，台中市南屯國小全校學生數超過千人且佔有地利之便，場邊加油團陣容堅強，南屯國小在上次少年盃敗給崇德的經驗下，這次的球員陣容更堅強，增添了幾位身材高大的前鋒與後衛陣容，而崇德的前鋒在多次攻擊也都被南屯國小高大的後衛破壞，最終崇德國小就以1:0再次擊敗強敵台中市南屯國小，也再次創下紀錄以來以零失分的紀錄得到全國冠軍獎盃。

縣長徐榛蔚特別在颱風期間一直關心比賽隊伍的交通問題，2024全國學童盃足球錦標賽學校組賽事原訂10 ／3-10 ／7於台中市舉辦，但是因為山陀兒颱風來襲，加上花蓮鐵公路中斷，本次花蓮縣參賽學校計有崇德國小、北埔國小、化仁國小、富世國小等5校7個團隊參加，對於因颱風需延長賽程，徐楱蔚全力支持各校足球隊全程參賽，並恭賀各隊獲得佳績。

---成績如下---
崇德國小：學校女生五年級組第一名
北埔國小：學校男生四年級組第五名、學校男生六年級組全國16強
中原國小：學校男生五年級組第五名

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