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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　通過門檻7萬7700票

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝國樑罷免案將於13日舉行投票（圖／記者湯興漢攝）

記者吳佩蓁／基隆報導

基隆市市長謝國樑罷免案將於明天（13日）上午8時至下午4時舉行投票，根據中選會日前公告資訊，本次罷免案通過門檻為7萬7700票，若罷免案通過，謝國樑將遭解除職務，且4年內不得再參選基隆市長；若未通過，則直到2026年謝國樑市長任期結束前，任何人都不得再對謝國樑提出罷免案。

依據公職人員選舉罷免法，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上即為通過，根據中選會公告，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數31萬797人，須有7萬7700票同意罷免謝國樑，罷免案才算通過，罷免投票結果將於10月18日公告。

謝國樑上任後因政見、招標、活動傳出爭議，最關鍵的導火線就是「基隆東岸商場爭議」，由於東岸廣場的招商是在前基隆市長林右昌任內辦理，大日開發公司得標後，引進台灣服飾公司NET為協力廠商，增建2至4樓建築空間，但去年底基市府與大日合約期滿，市府重新招標改由微風集團接手，市府深夜破門強行點交，引起NET不滿認為市府招標違法，痛批「市府像強盜一樣」，雙方就東岸商場產權之爭鬧上法庭。

公民團體「山海公民拆樑行動」因而發起罷免基隆市長謝國樑，並於3月8日正式提出罷免程序，第一階段連署於5月4日獲中選會通過，第二階段連署於7月5日送出4萬3000份連署書至中選會審查，經中選會審查後，謝國樑罷免案成立。

而罷免案將於10月13日上午8時至下午4時舉行投票，基隆市7個行政區共設283處投票所、選務工作人員共計3,300餘人，人數最多的是編號第201號投開票所(安樂區-新崙里)，共有2,189人；人數最少的則是編號第256號投開票所(七堵區-八德里)，只有262人。

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