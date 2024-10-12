謝國樑稱綠像俄羅斯、藍是烏克蘭　林右昌聽不懂：他很多這種發言

▲基隆市長謝國樑罷免案明日將投票。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案明（13日）投票，對於謝國樑在專訪時指稱民進黨秘書長林右昌非常恨他，林右昌今（12日）受訪時表示，「他真的是想太多了」，是因為謝國樑一連串的施政、離譜發言市民無法接受，才會發生罷免。至於謝國樑形容罷免案是烏俄戰爭，民進黨像俄羅斯、國民黨像烏克蘭。林右昌坦言，聽不太懂，不曉得是什麼意思，不過謝國樑本來就有很多讓人家聽不懂的發言，也不是第一次。

民進黨秘書長林右昌今赴板橋接雲寺，出席觀音賜福遶境活動，媒體詢問是否為備戰新北市長選戰而來？林右昌回應，接雲寺是地方上非常重要的信仰中心，自己跟主委更是多年好朋友，這次奉主席賴清德之命來贈匾、給予祝福，今天也是百年來佛祖出巡，辦的很盛大，來為地方祈福，希望板橋鄉親信眾都能心想事成，更重要的是庇佑國泰民安、大家都能生活平順。

▲前基隆市長、民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）

至於是否與同樣有意參選新北市長的蘇巧慧錯開時間？林右昌則回應，想太多了，蘇巧慧是新北市立委、黨部地方主委，來參加地方活動都很正常，自己特別訂這個時間來參與相關活動，都是很正常的行程安排，外界不用多做聯想。

對於謝國樑在專訪時指自己被民進黨針對、還說林右昌非常恨他，林右昌表示，謝國樑真的是想太多了，如果做得好，就不會有拆樑的事情，這次是因為市長一連串的施政，市民無法接受，包括gogoro、防疫慰問金的跳票，還有其他施政上的問題及離譜發言，從罷樑事件以來的原因就能了解，東岸商場破門事件只是導火線，還有其它讓市民更憤怒的事情累積在前。

林右昌指出，謝國樑一開始就用選舉政治思維回應公民團體，民眾無法接受，而國民黨策略是選定他個人、包含前市府政績來扭曲抹黑，「罷免跟選舉不一樣，罷免沒有候選人，所以他鎖定我或前市府進行政治操作，目的就是要凝聚傳統國民黨支持者投固樑選票，謝國樑說的不是事實，還是要回應公民團體的質疑，才是正辦」。

林右昌呼籲市民明天出來投票，特別是支持進步改革力量的都應該要出來投票，不管投票結果如何，公民團體都寫下歷史，這是（基隆）有史以來市民第一次對市長不滿意而自覺性發動的罷免行動，這點代表基隆公民力量覺醒，未來不管哪個政治人物，如果在地方上亂搞的話，民眾很難接受，站在民主發展、深化角度，應該正向看待罷免選舉，也期待大家踴躍投票，這是公民力量的展現。

至於謝國樑形容罷免案中，民進黨像俄羅斯、國民黨像烏克蘭。林右昌表示，這樣的比較，有點不倫不類，聽不太懂，不曉得是什麼意思，不過因為謝國樑本來就有很多讓人家聽不懂的發言，也不是第一次。

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