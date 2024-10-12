　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑稱綠像俄羅斯、藍是烏克蘭　林右昌認聽不懂：他很多這種發言

▲力挺謝國樑「勝利4連重握」 馬英九：不同意罷免護基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑罷免案明日將投票。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案明（13日）投票，對於謝國樑在專訪時指稱民進黨秘書長林右昌非常恨他，林右昌今（12日）受訪時表示，「他真的是想太多了」，是因為謝國樑一連串的施政、離譜發言市民無法接受，才會發生罷免。至於謝國樑形容罷免案是烏俄戰爭，民進黨像俄羅斯、國民黨像烏克蘭。林右昌坦言，聽不太懂，不曉得是什麼意思，不過謝國樑本來就有很多讓人家聽不懂的發言，也不是第一次。

民進黨秘書長林右昌今赴板橋接雲寺，出席觀音賜福遶境活動，媒體詢問是否為備戰新北市長選戰而來？林右昌回應，接雲寺是地方上非常重要的信仰中心，自己跟主委更是多年好朋友，這次奉主席賴清德之命來贈匾、給予祝福，今天也是百年來佛祖出巡，辦的很盛大，來為地方祈福，希望板橋鄉親信眾都能心想事成，更重要的是庇佑國泰民安、大家都能生活平順。

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲前基隆市長、民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）

至於是否與同樣有意參選新北市長的蘇巧慧錯開時間？林右昌則回應，想太多了，蘇巧慧是新北市立委、黨部地方主委，來參加地方活動都很正常，自己特別訂這個時間來參與相關活動，都是很正常的行程安排，外界不用多做聯想。　　

對於謝國樑在專訪時指自己被民進黨針對、還說林右昌非常恨他，林右昌表示，謝國樑真的是想太多了，如果做得好，就不會有拆樑的事情，這次是因為市長一連串的施政，市民無法接受，包括gogoro、防疫慰問金的跳票，還有其他施政上的問題及離譜發言，從罷樑事件以來的原因就能了解，東岸商場破門事件只是導火線，還有其它讓市民更憤怒的事情累積在前。

林右昌指出，謝國樑一開始就用選舉政治思維回應公民團體，民眾無法接受，而國民黨策略是選定他個人、包含前市府政績來扭曲抹黑，「罷免跟選舉不一樣，罷免沒有候選人，所以他鎖定我或前市府進行政治操作，目的就是要凝聚傳統國民黨支持者投固樑選票，謝國樑說的不是事實，還是要回應公民團體的質疑，才是正辦」。

林右昌呼籲市民明天出來投票，特別是支持進步改革力量的都應該要出來投票，不管投票結果如何，公民團體都寫下歷史，這是（基隆）有史以來市民第一次對市長不滿意而自覺性發動的罷免行動，這點代表基隆公民力量覺醒，未來不管哪個政治人物，如果在地方上亂搞的話，民眾很難接受，站在民主發展、深化角度，應該正向看待罷免選舉，也期待大家踴躍投票，這是公民力量的展現。

至於謝國樑形容罷免案中，民進黨像俄羅斯、國民黨像烏克蘭。林右昌表示，這樣的比較，有點不倫不類，聽不太懂，不曉得是什麼意思，不過因為謝國樑本來就有很多讓人家聽不懂的發言，也不是第一次。

還想看更多...

►基隆市長罷免案13日投票　林右昌嘆：謝國樑用「黑白兜」來面對

►基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　贊成反對理由一次看

►基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　通過門檻7萬7700票

ET快訊
他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：震撼到我了
悲情達比修！有優質先發一場空　教士連24局0分遭淘汰
獨／「一學期16周」政大、中央、台藝大跟進！　 全台10校實
張友驊生前「名嘴團大合照」曝光！　許聖梅淚：不能少了你
快訊／大谷翔平挨3K！　道奇闖冠軍戰
今天發錢！　32萬人可領3000元振興券
開8萬薪水也找不到人！　客運揭年輕人不來原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委稱「總預算只是開胃菜」　揭後續「主菜」：人事權才要上桌

謝國樑稱綠像俄羅斯、藍是烏克蘭　林右昌聽不懂：他很多這種發言

朝野「和解飯」淪為過場？　黃暐瀚：韓國瑜已經功德圓滿

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　贊成反對理由一次看

北市府可勒令京華城停工？　李四川：現階段只能不予「施工勘驗」

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　通過門檻7萬7700票

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

政治獻金也出問題！　時力致歉：共9筆、1.73萬元申報瑕疵

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

賴清德探視古寧頭戰役榮民前輩　行動呼應雙十談話「團結」主軸

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

載高中同學回大學宿舍　18歲男自撞電桿2人雙亡

藍委稱「總預算只是開胃菜」　揭後續「主菜」：人事權才要上桌

謝國樑稱綠像俄羅斯、藍是烏克蘭　林右昌聽不懂：他很多這種發言

朝野「和解飯」淪為過場？　黃暐瀚：韓國瑜已經功德圓滿

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　贊成反對理由一次看

北市府可勒令京華城停工？　李四川：現階段只能不予「施工勘驗」

基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　通過門檻7萬7700票

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

政治獻金也出問題！　時力致歉：共9筆、1.73萬元申報瑕疵

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

賴清德探視古寧頭戰役榮民前輩　行動呼應雙十談話「團結」主軸

大谷翔平嗨翻！香檳浴中亂入山本由伸訪問喊「耶！」

0.1秒險勝中國隊！亞洲龍舟錦標賽小龍200公尺　中華台北奪冠

正妹汽車業務偷吃2男！自稱「小鮑魚」聊色　綠帽夫摩鐵堵人怒告

虎斑貓干擾化妝「超派動口咬」　媽懂牠心思拿「神器」安撫就乖乖

國慶周末出遊　公路局估11處省公路易塞

恭喜！草屯囝仔樞育結婚了　求婚隔天就登記…甜娶10年正妹女友

他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：這震撼到我了

藍委稱「總預算只是開胃菜」　揭後續「主菜」：人事權才要上桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

中國向教廷示好　融入普世教會、放寬協議年限

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

政治熱門新聞

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

蔣萬安宣傳無車日騎YouBike公然違規　交通局：已繳800元罰單

遭指稱「未提覆議是對原民仁慈」　卓榮泰罕見動怒：是誰在造謠？

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

京華城是否停工北院回函北市府「自行處理」　議員酸蔣萬安甩鍋失敗

快訊／兩院和解飯「破局」？　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人

獨／謝明珠請辭眾望基金會董事　友人曝原因：無法信任李文宗

賴清德探視古寧頭戰役榮民前輩　行動呼應雙十談話「團結」主軸

政治獻金也出問題！　時力致歉：共9筆、1.73萬元申報瑕疵

捲柯文哲弊案！前辦公室主任謝明珠「請辭董事」

京華城是否停工？　北院回函北市府：請貴府自行依職權處理

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

基隆明投票　謝國樑罷免理由與答辯一次看

更多熱門

相關新聞

藍營立委赴基隆力挺謝國樑

藍營立委赴基隆力挺謝國樑

立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、立法委員鄭正鈐、賴士葆、廖偉翔、林沛祥、廖先翔、羅明才、徐巧芯、林倩綺、王育敏、陳菁徽、翁曉玲、葛如鈞等人於今（11日）赴基隆市區一帶與基隆市長謝國樑一同進行「旗開得勝齊步走」，向基隆市民問好並爭取鄉親支持。傅崐萁表示，拒絕民進黨用霸權政治、動用國家力量來對付謝市長，期盼市民在10月13日能用不同意罷免票讓基隆撥雲見日。

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

朝野「和解飯」破局？　吳思瑤稱已破冰：會中更有兩大進展

刻意裁掉陳水扁？　蔡英文辦公室駁：IG、Threads皆有互動照片

刻意裁掉陳水扁？　蔡英文辦公室駁：IG、Threads皆有互動照片

民眾黨挺樑！張啟楷、林國成合體謝國樑車掃

民眾黨挺樑！張啟楷、林國成合體謝國樑車掃

國慶演說沒談「對日抗戰」　謝龍介：邀賴清德一起唱台灣光復歌

國慶演說沒談「對日抗戰」　謝龍介：邀賴清德一起唱台灣光復歌

關鍵字：

罷免基隆市長林右昌謝國樑民進黨

讀者迴響

熱門新聞

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

檳榔西施遭姦殺焚毀　人字曬痕6秒來電破奇案

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

街頭軋車蹺孤輪！男只帥3秒撞賓士當場死

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」竟惹爭議

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面