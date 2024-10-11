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大陸 大陸焦點 特派現場

陸發現小行星命名「鍾南山星」　最靠近地球時距離1.55億公里

▲大陸中科院紫金山天文台2008年發現的「325136」小行星正式命名為鍾南山星。（圖／翻攝廣州日報）

▲大陸中科院紫金山天文台2008年發現的小行星正式命名為鍾南山星。（圖／翻攝廣州日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院紫金山天文台2008年發現的編號「325136」小行星今（11）日在珠海橫琴被正式命名為「鍾南山星」。據了解，大陸此前已使用古代的張衡、祖沖之、沈括及現代的錢學森、錢三強、袁隆平、屠呦呦等人命名小行星，藉此表彰在科學領域做出的貢獻。

▲大陸中科院紫金山天文台2008年發現的「325136」小行星正式命名為鍾南山星。（圖／翻攝廣州日報）

《廣州日報》報導，「鍾南山星」最初由紫金山天文台盱眙天文觀測站於2008年3月2日發現，並在2012年4月獲得了325136號的永久編號。2021年5月，經過何梁何利基金評選委員會的推薦，紫金山天文台的申請，以及國際天文學聯合會的正式批覆，這顆小行星得以以鍾南山院士的名字命名。

在軌道數據上，「鍾南山星」的軌道偏心率為0.199，軌道傾角為13.159度，半長徑為2.541天文單位，代表這顆小行星到太陽的平均距離大約為3.73億公里，且它繞太陽一周需要4.05年的時間。

在軌道上，「鍾南山星」以每日158萬公里的速度高速運行，由於距離地球有數億公里，因此在地面上觀測時，它在星空中的移動顯得相當緩慢，此外，這顆小行星與地球的最遠距離可達6.05億公里，而最近時則只有1.55億公里。

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