颶風衛星圖驚見「死亡骷髏」！　密爾頓狂虐美國已釀16死

▲左為2016年颶風馬修,右為本周襲美的颶風密爾頓。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

「世紀颶風」密爾頓(Milton)在美國佛州造成嚴重破壞,根據CBS最新消息,至少導致16人死亡。而根據衛星雲圖,它在登陸之前,竟然形成一個詭異的骷髏頭形狀,引發熱議。

美國「天氣頻道」(Weather Channel)資深氣象學家奧斯特羅(Stu Ostro)在X分享衛星圖,密爾頓看起來像極了骷髏頭的側臉,而2016年的毀滅性颶風馬修(Matthew)也出現類似景象。

他指出,兩個颶風的名字都是「M」開頭,皆發生於10月初,並且都造成嚴重破壞,「有趣的是,強烈的颶風有助於形成這個結構」。

The original skull face with #Matthew in 2016, and #Milton tonight



Both are "M" storms



Interesting that intense hurricanes can be conducive to having that structure pic.twitter.com/URkLv3rPet