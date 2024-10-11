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颶風衛星圖驚見「死亡骷髏」！　密爾頓狂虐美國已釀16死

▲▼世紀颶風密爾頓已釀16死！　衛星雲圖驚見「死亡骷髏」。（圖／翻攝X）

▲左為2016年颶風馬修，右為本周襲美的颶風密爾頓。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

「世紀颶風」密爾頓（Milton）在美國佛州造成嚴重破壞，根據CBS最新消息，至少導致16人死亡。而根據衛星雲圖，它在登陸之前，竟然形成一個詭異的骷髏頭形狀，引發熱議。

美國「天氣頻道」（Weather Channel）資深氣象學家奧斯特羅（Stu Ostro）在X分享衛星圖，密爾頓看起來像極了骷髏頭的側臉，而2016年的毀滅性颶風馬修（Matthew）也出現類似景象。

他指出，兩個颶風的名字都是「M」開頭，皆發生於10月初，並且都造成嚴重破壞，「有趣的是，強烈的颶風有助於形成這個結構」。

颶風馬修當年侵襲海地時，造成嚴重的洪災、土石流與基礎建設破壞，超過500人喪生，數萬人流離失所。

▲▼世紀颶風密爾頓已釀16死！　衛星雲圖驚見「死亡骷髏」。（圖／翻攝X）

阿拉巴馬州「風暴追逐者」（Storm Chaser）羅布（Rob）也分享了衛星雷達圖顯示，密爾頓形成骷顱頭的形狀，「這使我背脊發涼。颶風密爾頓將會被人們談論很長一段時間。」

密爾頓被專家形容是「怪獸」颶風，甚至可能成為佛州百年來最嚴重天災，9日晚間登陸佛州午休礁（Siesta Key）之後一路東移，穿越佛羅里達半島，最後進入大西洋。它沿途帶來508毫米降雨量，高達時速161公里的風速，以及破紀錄數量的龍捲風，約1100萬人面臨洪水威脅，超過290萬戶停電，造成廣泛破壞。

目前尚不清楚密爾頓造成的整體損失，但關於災後重建工作，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）向居民喊話，「我們還有很多工作要做，但我們絕對能夠渡過難關。」

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