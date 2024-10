密爾頓已奪14命！巨蛋屋頂被掀翻　CNN主播連線遭「天外飛物」砸臉

記者葉睿涵/編譯

颶風密爾頓9日夜間登陸美國佛州,引發超過150個龍捲風,更導致至少14人死亡,逾290萬人無電可用。這場颶風也在當地造成了巨大破壞,原本被用來當作避難所的純品康納球場屋頂被掀翻,而人在馬納提河附近現場連線的CNN名主播庫柏也被飛來的碎片擊中臉部,讓電視機前的觀眾都為他捏把冷汗。

綜合美媒報導,事發當時,庫柏( Anderson Cooper)正頂著時速超過190公里的強風和豪雨,在馬納提河附近對颶風密爾頓進行現場報導。令人意外的是,就在這名男主播描述當地風速加快,水流開始溢出的瞬間,一個不明的正方形物體突然猛力朝他飛來,擊中了他的臉和胸部。

Anderson Cooper Hit by Debris During Hurricane Milton Coverage: ‘That Wasn’t Good’



Full details here: https://t.co/o3E3Cl3knH pic.twitter.com/J5qinV4iMn