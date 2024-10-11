密爾頓已奪14命！巨蛋屋頂被掀翻　CNN主播連線遭「天外飛物」砸臉

記者葉睿涵／編譯

颶風密爾頓9日夜間登陸美國佛州，引發超過150個龍捲風，更導致至少14人死亡，逾290萬人無電可用。這場颶風也在當地造成了巨大破壞，原本被用來當作避難所的純品康納球場屋頂被掀翻，而人在馬納提河附近現場連線的CNN名主播庫柏也被飛來的碎片擊中臉部，讓電視機前的觀眾都為他捏把冷汗。

綜合美媒報導，事發當時，庫柏（ Anderson Cooper）正頂著時速超過190公里的強風和豪雨，在馬納提河附近對颶風密爾頓進行現場報導。令人意外的是，就在這名男主播描述當地風速加快，水流開始溢出的瞬間，一個不明的正方形物體突然猛力朝他飛來，擊中了他的臉和胸部。

Anderson Cooper Hit by Debris During Hurricane Milton Coverage: ‘That Wasn’t Good’



Full details here: https://t.co/o3E3Cl3knH pic.twitter.com/J5qinV4iMn — Complex (@Complex) October 10, 2024

庫珀被擊中後明顯停頓了一下，然後往後退了一步，接著在稍作整理後繼續對觀眾說話。他冷靜地表示，「好吧，這不太妙，看來我們很快就要進入室內了。」庫珀隨後將擊中他的物體撿起，發現這是一塊從河裡被風吹來的矩形泡沫板。

畫面曝光後，不少觀眾對庫珀的人身安全表示擔憂，但從現場畫面看來，擊中庫柏的物體並不尖銳，也不是很重，因此他應該沒有生命危險。此前，當地官員已發布警告，颶風密爾頓可能會吹來危險的碎片，尤其是颶風「海倫」前2周才剛造成重大損壞，因此室外環境可能更加危險。