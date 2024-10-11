快訊／北投皇池溫泉偷拍海削113萬　主嫌「GOGO哥」遭起訴

▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」爆發多起偷拍案，主嫌林姓男子遭起訴。（資料照／記者黃宥寧翻攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

北市北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」今年3月爆發多起偷拍泡湯事件，涉案的主嫌「GOGO哥」林姓男子在創意私房地下情色論壇創建〈Argos原創湯旅〉帖子上傳偷拍影像，結果被瘋狂轉傳，今年6月被收押。今(11日)全案偵結，士林地檢署依無故偷拍性影像、公然猥褻罪等罪起訴林男，所得113萬餘元及偷拍設備均請法院宣告沒收。

士檢表示，偷拍影像販售之犯罪所得虛擬貨幣經出金換算為113萬餘元，收入及偷拍器材（包括手機、運動相機）等物，均請法院宣告沒收。

據了解，林男於創意私房地下情色論壇創建「upupskirtsgogo」帳號，從2023年7月12日起創建〈Argos原創湯旅〉帖子陸續發布多達17部關於皇池湯屋的情侶、多人、女女偷拍性愛影片，結果被部分網友下載分割多段，上傳到LINE、電報等色情群組，甚至被拿來重製上傳牟利。

偷拍案件爆發後，警方陸續帶回9名涉案人，其中林男被起獲10多段偷拍他人泡湯的影片，進行鑑識更發現偷拍者就是他本人。林男雖否認涉案，但對影片來源交代不清，檢警懷疑涉嫌重大，於今年6月27日向法院聲押獲准。