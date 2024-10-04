牛郎店欠40萬！慘遭「刀割棒毆戳指甲」　橫紋肌溶解被丟包險喪命

▲陳男因欠錢不還，被酒店經紀找男友等同夥囚禁凌虐10多天。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子因積欠酒店經紀3、40萬元，被王姓女經紀人的郭姓男友擄走，軟禁在淡水民宅內，被同夥拳棒伺候10多天，陳男慘遭刀割大腿、電擊、針刺指甲縫，最後還被押去工廠工作還錢，陳男因為橫紋肌溶解症，最後更被丟包醫院，還好撿回一命。

據了解，陳男因為喜歡到男公關店消費，因此認識王姓酒店女經紀，但陳男時常賒帳，王女代墊了3、40萬元後討不到錢，因此找郭姓男友追債，2023年2月間，陳男再次前往酒店消費時，被郭男找來的同夥押上車，陳被一路載到淡水郭男住處囚禁。

王女、郭男再找來蔡姓女子、許姓男子等友人洩憤討債，陳男除了飽受拳打腳踢，被打得渾身是傷，左腿還被用刀子劃了一道傷痕，王女等人還電擊陳男，把陳男的長髮亂剪一通，甚至用針戳刺陳男的指甲縫，陳男備受凌虐後，最後還被送到工廠賺錢還債。

工廠張姓老闆發現陳男連路都走不了加以拒絕，而陳被嫌犯送到台北馬偕醫院時，由於已遭凌虐10多天，傷勢嚴重而出現橫紋肌溶解症狀，因陳男是以嫌犯提供的假證件掛號，被院方發現有異報案，檢警循線查出王女與郭男等7名嫌犯身分，陸續逮捕到案，今天將七人起訴。至於陳男目前已康復出院。