傳新北陶藝師認了有戀童癖！4女童受害　新北地院裁定續押3月

▲新北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區一名65歲范姓男子，開設陶藝教室並在網路上對幼童招生，日前因偷拍女童上廁所而被收押。新北地院認為，范男有反覆實施犯罪之虞，因此裁定續押。

回顧案情，范男長期在臉書上招生，因陶土及繪畫課程有趣、孩子喜歡，深受家長喜愛。沒想到，該才藝班竟沒有合法立案，且有家長發現女兒上廁所被范男偷拍，憤而報警，這才讓案情曝光。

范男到案後否認犯行，因檢警無證據，以2萬元交保。事後，警方在范男的相機記憶卡、硬碟等證物中還原資料，發現至少有4名學童遭到偷拍，立刻將范男拘提到案。

複訊時，范男看到事證才坦承犯行，坦言這些影像都是自己欣賞用，沒有散布及販售，因此被新北地院裁定收押

據《中時新聞網》報導，范姓男子1日庭訊時認罪，坦言自己有戀童癖。對此，新北地院認為，范男的補習班雖然停業，但仍手握藝術專長及學生、家長的資料，重新開設才藝班的機率不低，有反覆犯罪的可能性，因此再裁定收押3月。

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