　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳新北陶藝師認了有戀童癖！4女童受害　新北地院裁定續押3月

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區一名65歲范姓男子，開設陶藝教室並在網路上對幼童招生，日前因偷拍女童上廁所而被收押。新北地院認為，范男有反覆實施犯罪之虞，因此裁定續押。

回顧案情，范男長期在臉書上招生，因陶土及繪畫課程有趣、孩子喜歡，深受家長喜愛。沒想到，該才藝班竟沒有合法立案，且有家長發現女兒上廁所被范男偷拍，憤而報警，這才讓案情曝光。

范男到案後否認犯行，因檢警無證據，以2萬元交保。事後，警方在范男的相機記憶卡、硬碟等證物中還原資料，發現至少有4名學童遭到偷拍，立刻將范男拘提到案。

複訊時，范男看到事證才坦承犯行，坦言這些影像都是自己欣賞用，沒有散布及販售，因此被新北地院裁定收押

據《中時新聞網》報導，范姓男子1日庭訊時認罪，坦言自己有戀童癖。對此，新北地院認為，范男的補習班雖然停業，但仍手握藝術專長及學生、家長的資料，重新開設才藝班的機率不低，有反覆犯罪的可能性，因此再裁定收押3月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳新北陶藝師認了有戀童癖！4女童受害　新北地院裁定續押3月

快訊／台南南區追撞車禍　小客車衝撞倒垃圾民眾、垃圾車7傷5送醫

台南賓士追撞垃圾車！居民倒垃圾遭波及　7人受傷送醫

壽司郎又被惡搞！刺青男把「整包檳榔」放上轉盤　影片PO網遭砲轟

假冒調查官回母校演講破功　男大生熊抱少女「要澀澀」慘了

快訊／新北瑞芳大雨特報　阿美家園預防性撤離87戶180人

東華19歲男大生騎車被撞飛亡！轎車右轉猛撞「車頭爛掉」當場爆胎

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

趙露思拍卸妝片「反擊整型傳聞」 大力搓臉...洩真實五官膚況！

傳新北陶藝師認了有戀童癖！4女童受害　新北地院裁定續押3月

快訊／台南南區追撞車禍　小客車衝撞倒垃圾民眾、垃圾車7傷5送醫

台南賓士追撞垃圾車！居民倒垃圾遭波及　7人受傷送醫

壽司郎又被惡搞！刺青男把「整包檳榔」放上轉盤　影片PO網遭砲轟

假冒調查官回母校演講破功　男大生熊抱少女「要澀澀」慘了

快訊／新北瑞芳大雨特報　阿美家園預防性撤離87戶180人

東華19歲男大生騎車被撞飛亡！轎車右轉猛撞「車頭爛掉」當場爆胎

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

Apple Arcade緊跟NFL、NBA球季開賽　2款競技運動遊戲新登場

傳新北陶藝師認了有戀童癖！4女童受害　新北地院裁定續押3月

超吃流量App排行！第一名滑5分鐘就耗200MB　一堆台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　總公司發重訊！公布損失總額

賓士「電動廂型車VAN.EA」首度現身！原型車公路測試中最快2026開賣

中國《咒術》五條悟Coser表演人體切割魔術　半身逛動漫展網笑翻

快訊／台南南區追撞車禍　小客車衝撞倒垃圾民眾、垃圾車7傷5送醫

「港版孫藝真」梁超怡為挽救人氣拚了！　邪惡視角大秀事業線辣暈

快訊／東北季風狂灌水　10縣市豪雨升級「大雷雨」加碼夜襲

法拉利「全新V12引擎超跑」預告本月登台！12Cilindri車名簡單直白

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

社會熱門新聞

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

東華19歲男大生騎車被撞飛亡　轎車爛掉爆胎

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

壽司郎又被惡搞　刺青男把「整包檳榔」放上轉盤PO網

東海女大生靈位前擺玩偶相陪　母備2套衣

快訊／桃園高二生校內「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

埔里「流浪一哥」遭撞命危　93歲騎士肇逃畫面曝

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

愛車遭路樹壓到動不了　車主收繳費單傻眼

男大生假冒調查官　熊抱少女要澀澀

快訊／台南南區追撞車禍小客車衝撞倒垃圾民眾7傷5送醫

談判殺人丟包　槍手林澤峰被判刑23年

更多熱門

相關新聞

新北再增4例本土登革熱！群聚累計64例

新北再增4例本土登革熱！群聚累計64例

新北市今公布新增4例本土登革熱病例，為新店區2例、中和區2例，其中2例的血清抗體IgG呈現陽性，表示感染至少一週以上，而4例經調査仍與目前高風險區域有關，研判感染區域未擴大，截至10月6日新北累計64例本土登革熱病例。

即／新北金山長興宮又淹水！大量黃泥水湧出

即／新北金山長興宮又淹水！大量黃泥水湧出

新北私幼爆不當管教「還湮滅監視器畫面」　教育局重罰30萬元

新北私幼爆不當管教「還湮滅監視器畫面」　教育局重罰30萬元

新北質疑雨量預測不準　氣象署：劇烈天氣預報有高度不確定性

新北質疑雨量預測不準　氣象署：劇烈天氣預報有高度不確定性

詐團監控手車上睡著...警敲窗上銬逮人

詐團監控手車上睡著...警敲窗上銬逮人

關鍵字：

偷拍新北市陶藝教室戀童癖裁定續押

讀者迴響

熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

大學「10大最有價值科系」出爐： 薪資6位數起跳

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

黃小柔遭演藝圈大哥性騷「錄影抓她私密處」

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

「寒露」5生肖運勢爆棚！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

Dcard大書小三疑是慣犯「2受害者加碼爆料」

更多

最夯影音

更多

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面