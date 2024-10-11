經長承諾藍委：若撥補台電後兩年內還漲電價　「就是我告別的時候」

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢，右為經濟部長郭智輝。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率部會閣員至立院備詢，藍委柯志恩質詢時詢問，台電撥補一千億，可以保證電價撐到什麼時候？經濟部長郭智輝則語出驚人，他直言，會要求台電管理精進，院長（卓榮泰）也有要求，若台電得了補助兩年內還要漲價，「可能就是我告別的時候了。」此言一出，讓一旁的卓榮泰跟質詢的柯志恩都忍不住笑場，柯也再次確認，是否撥補後兩年後還要漲電價會下台？郭智輝則點頭稱是。

經濟部上月底電價審議民生用電凍漲、工業用電平均調漲12.5％，等於1年漲價2次，後宣布醫療院所、餐廳凍漲，並將持續向立院爭取2000億元補助，對此，經濟部長郭智輝日前受訪指出，細微的調整，還是會根據不同業種實際狀況，爭取2000億補助跟漲電價是兩回事，主要是要彌補民生用電凍漲的虧損狀況。

今日院會中，柯志恩質詢時談到電價問題，她質疑，今年預算中還是要撥一千億給台電，但漲幅12.5%、台電營收740億元，為何還要再撥補一千億，撥補後可以保證電價撐到什麼時候？

郭智輝回應，如果能得到大院委員支持、改善台電財務，現在原材料價格已經到了高點，會要求台電管理精進。郭也補充，院長（卓榮泰）也有要求，若台電得了補助兩年內還要漲價，「可能就是我告別的時候了」。

郭智輝此言一出，一旁的卓榮泰、柯志恩都忍不住笑場。柯志恩也追問，兩年內給這麼多錢還是要漲電價，就是你下台的時候？郭智輝點頭稱是，他提到，補助對民生物價穩定是非常有幫助的。卓榮泰則解釋，是說會共同努力，讓兩年後台電健全，過程中就調整期，現在內外都要調整。

柯志恩最後呼籲，台電還要拿4500萬宣傳，還不如好好處理管理機制，運用部長過去管理企業的經驗來處理、管好台電。