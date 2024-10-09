新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

▲交通部長陳世凱（左一）前往松山機場視察國慶疏運並受訪 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

新版電價10月16日上路，陸上運輸業調漲7%，台鐵公司預計10月22日召開董事會討論票價調漲方案，台北捷運也醞釀調漲票價，北北基桃TPASS通勤月票是否因此跟著調漲，對此交通部長陳世凱今表示，鼓勵民眾搭乘公共運輸的心意不變，TPASS月票不會因此調升。

陳世凱今下午前往松山機場視察國慶疏運情形，並接受媒體聯訪，被問到台鐵及北捷票價醞釀調整，是否連帶影響到TPASS通勤月票？陳世凱說，台鐵漲價方案尚未提出，交通部尊重公司治理方向，董事會也還未討論。

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TPASS通勤月票的部分，陳世凱表示，交通部鼓勵民眾搭乘公共運輸的心意不會改變，所以價格也不會因此調升。

此外，陳世凱提到，大家都認為台鐵跟捷運可能因為電價調整造成票價調整，但今年台鐵公司獲經濟部能源署4500萬元節能補助，台鐵也確實做到1.5%能源節省，今年看到非常好的效益。

陳世凱表示，現在鼓勵台鐵，並拜託經濟部能源署，針對台鐵明年度做節能專案輔導，雖然電價調漲，若能透過深度節能跟輔導，相信台鐵電價或許不會增加，甚至可能減少，北捷也可以參考這樣的方向去努力。