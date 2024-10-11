籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

醞釀超過半個月的「朝野和解飯」，終於要在今（11日）登場。不過，國民黨立委李彥秀直言，如果行政院傲慢的心態沒有改變，今天的和解飯局，恐怕難以樂觀。也強調，台灣人民更期待，卓內閣不要再整天「講空話」、整天「講幹話」，拿出方法解決眼前的問題，朝野才有更和諧的對話空間，台灣才有更美好的願景。

李彥秀表示，很遺憾，半個月來，卓榮泰在談話上不斷強調自己的善意，比起過去的「鬥雞院長」，卓榮泰的EQ顯然略高一籌；但是遇到「禁伐補償條例」依法編列預算的核心問題，卓榮泰卻是寸土不讓，完全沒有展現解決問題的誠意與方法。

李彥秀直言，如果行政院傲慢的心態沒有改變，今天的和解飯局，恐怕難以樂觀。

李彥秀表示，昨天府方已經放話，總統不會做「院際調解」的角色，白話文的意思就是「請卓榮泰自己想辦法解決」，半個月前，卓榮泰「主動」請求韓國瑜出面邀集和解飯，如果今天卓榮泰仍是兩手空空，鐵板一塊，不僅是打臉韓國瑜院長，更是打臉在野黨立委，將來要再約集朝野面對面對話，恐怕更是難上加難。

李彥秀說，擺在眼前的是，賴清德兩手一攤，事不關己，「卓榮泰丟出的燙手山芋，最後還是要卓榮泰自己拿出誠意與方法解決。」卓榮泰上午說「期待中午會是一場輕鬆，但是會有願景的一場餐敘，」台灣人民更期待，卓內閣不要再整天「講空話」、整天「講幹話」，拿出方法解決眼前的問題，朝野才有更和諧的對話空間，台灣才有更美好的願景。

