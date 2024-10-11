車牌被盜「狂收罰單」又涉肇逃！監理站卻不給換牌　女車主崩潰

▲女車主的車牌遭盜用，讓她不斷收到罰單，而對方的車色、車型均與她的一致，但水箱護罩、天窗、前後車防撞護板均有不同。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

文／CTWANT

實在太倒楣！高雄一名女車主在網上抱怨，由於愛車的車牌被盜用，導致她不斷收到罰單，即使到警局報案，後續她還是反覆接到派出所的電話，說車輛涉及肇逃。不過，因為前一張罰單還在申訴中，監理站不給換牌，讓她忍不住質疑「是不是一定要等到出人命了，或者事情無法收拾了，高層才會重視這件事情」。

這名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她是高雄人，卻在9月份收到來自嘉義的罰單，一打開才驚覺是車牌遭盜用。然而，1個月過去，她又收到2張超速罰單，「我真的每個禮拜都跑監理站就飽了，從我家到監理站，也需要騎半小時的車程」，怎料，當她再次前往監理站時，又多收到3張罰單。

原PO提到，由於上一張罰單還在上訴中，監理站還不讓她撤銷，造成她無法更換新的車牌，並不斷打電話要求她提供證據去證明違規車輛不是她的，「因為一直有罰單，所以我就沒辦法換新車牌，所以就一直造成我的困擾嗎？我還要自己跑去監理站撤銷，我都不用上班了嗎？我去監理站還要付停車費，扣錢換牌錢算誰的？這些不是我要承擔的費用，不是付不起，是覺得很冤枉。」

在車牌遭盜用後，原PO已經立即向住家附近的派出所備案，但她卻接到雲林安南派出所的員警來電，稱她的車停在路邊被撞爛，要求她過去移車，原PO向對方解釋過後，也強調自己早已報案，警方才說會先把車拖回派出所，並將車牌拆除。但在同一天晚上，原PO又接到雲林麥寮分駐所的來電，員警說她的車子撞到人，她只好再次聲明車牌遭盜用，且她已經報案處理。

▲女車主說，她早已去派出所報案，卻依然收到罰單。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

對此，原PO無奈表示，「我要花很多時間、金錢去處理這件事，我在這邊等申訴還要等24個人才到我，這些不是我該承受的，反而犯人在外逍遙法外。警察在電腦上竟然查不到備案記錄！跟我說查車牌就能知道我的車牌被盜用過，是不是之前跟我說的都是糊弄我？」

她也說到，「警察雖然已經把車拖回、車牌被扣，但被撞到的那個人或車找不到人賠償，而那個盜用的人完全沒事……是不是一定要等到出人命了，或者事情無法收拾了，高層才會重視這件事情，現在是因為沒出人命，所以一直覺得盜用車牌這件事沒什麼，罰很輕，甚至比違規的還輕」。

貼文一經曝光，迅速吸引網友討論，紛紛留言「想安慰你點什麼，卻又不知道從何說起，那種無力感我能體會…台灣的法律向來漠視受害者的權益」、「之前車友的車牌號也被盜用，他還自己花錢找徵信社找車跟人」、「掛假牌罰則太輕」。

也有遇過同樣事情的人建議，「有種方法叫做線上申訴、線上處理，我也是假牌受害者，收到不少罰單，但我從來不跑監理所。當初監理所也是叫我換牌，我直接說『我是受害者，我還要花錢換牌，到底有沒有搞錯？』他們就沒話說了。線上處理、電話處理，可以省下非常多的時間，先這樣做吧」。

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