預購開紅盤！太平洋百貨週年慶超殺回饋38%　比出國買更便宜

▲豐原太平洋百貨週年慶預購開出成長紅盤。 （圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨週年慶氣勢如虹預購開出成長紅盤，緊接著9/26(四)~10/20(日)週年慶正式開打，今年祭出的豪禮七重送，送出中區最殺回饋38%！除了滿仟送佰累計贈送無上限，滿3萬最高再送11000，再加碼送品牌家電豪禮，還有國泰世華信用卡禮上加禮，推出太百獨家門檻滿額禮，最高贈送4500，以及週週驚喜卡友禮，多重回饋的豐原太平洋百貨週年慶，絕對比出國買更便宜！

9/26(四)10:30週年慶開幕式，邀請2024韓國啦啦隊公開賽榮獲嘻哈個人及雙人組3金1銅，可謂為台中驕傲的晴空舞蹈團帶來活力四射的精彩表演，現場也準備百元十足抵用券免費贈送，100份百元券被熱情卡友旋風搶排兌換完畢！ 豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「我們不斷努力引進知名品牌進駐，滿足顧客購物需求，9/21(六)2樓小米之家盛大開幕，業績更是超出預期的亮眼，今天(9/26)豐原鄉親們期盼已久的金石堂書店也在7樓隆重登場，相信在週年慶開打首日加持，會再衝出另一波買氣！」

▲小米之家盛大開幕，業績超出預期。

▲金石堂新櫃登場。

9/26(四)~10/9(三)卡友於1樓化妝品當日單筆3000送300、全館1-7樓+9樓(部份除外)當日滿5000送500，通通累計贈送無上限！ 首四日卡友超級加碼回饋滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送11000，還有國泰世華針對太百獨家推出卡友當日刷卡滿1萬3起即贈百貨禮券，最高加贈4500、刷國泰世華CUBE信用卡當日滿5萬再加贈500，選擇樂饗購加Level 3權益再享3.3%回饋！

還有9/26(四)~9/29(日)首四日重磅加碼獨享驚喜禮，卡友當日滿3萬加送原價2980元陽光橘子行李箱20吋、滿5萬加送原價4990元瑞典伊萊克斯兩用手持蒸汽掛燙機、滿10萬加送原價7990元MATRICA松木6枚刃冰沙果汁調理機、滿20萬加送原價27680元DREAME全能乾濕洗地吸塵器，沒有搶到預購驚喜禮的卡友，絕對不能錯過首四日加碼限量高質感的家電精品！

▲週年慶開幕出現排隊人潮。

週週卡友禮也是週年慶亮點之一，活動期間卡友當日於全館單筆滿3,000元即可兌換限量卡友禮： 9/26(四)~9/29(日)送手掌大小隨身便攜的晴雨兩用膠囊傘、10/3(四)~10/6(日)送大容量大開口設計的微笑休閒保溫提袋；另外爸爸媽媽們最期待的寶貝活動9/13(五)起已於1樓服務台開放報名，10/10(四)15:00萌萌寶寶爬行，只要是112.11/1~113.2/29出生的寶貝就可以報名、10/19(六)15:00迷你搬運工，歡迎112.4/1~112.10/30出生的小朋友參加，一起記錄寶貝成長的可愛時刻！年度最好康檔期消費不只能賺高回饋，更比出國買還便宜，就在豐原太平洋百貨週年慶！