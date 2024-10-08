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全聯推閃電泡芙、可麗露5款法式甜點　聯名「台北時裝周」新包裝

▲▼全聯推出法式甜點，全家軟歐將麵包靈魂食材「麵粉」再升級推出新品。（圖／業者提供）

▲全聯推出法式甜點，並聯名「台北時裝周、VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」新包裝，充滿法式風情。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯We Sweet 甜點搭上「台北時裝周」年度盛事，即日起至10月31日推出5款法式甜點，包括閃電泡芙、可麗露、栗香千層等，並同步換上台北時裝周、VOGUE FASHION’S NIGHT OUT聯名新包裝，以法國國旗代表的藍、白、紅為主色調，充滿法式風情。

全聯We Sweet此波聯名法式甜點，包括2款經典「法式布蕾派」、「法式經典原味千層」，還有3款全新甜點「法式栗香千層」、「法式香草卡士達閃電泡芙」、「可麗露」。

其中「法式栗香千層」具有栗子泥與千層的雙重法式元素，栗子泥融合歐洲優質奶油內餡，滑順細緻，搭配層層堆疊的千層餅皮，蛋香濃醇軟嫩，即日起至10月31日單盒特價99元。

▲▼全聯推出法式甜點，全家軟歐將麵包靈魂食材「麵粉」再升級推出新品。（圖／業者提供）

▲全聯推出法式甜點，並換上「TAIPEI FASHION WEEK 台北時裝週」、「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」聯名新包裝。（圖／業者提供）

「法式香草卡士達閃電泡芙」使用法國進口Elle & Vire愛樂薇動物性鮮奶油製成，香草口味內餡，外層淋上白巧克力醬，百吃不膩，單盒特價79元。

「可麗露」是法國波爾多的特色甜點，表層是香脆褐色焦糖外殼，咬下是散發蘭姆酒香和香草風味的鬆軟內裡，即日起至10月31日每盒特價99元。

同時呼應「台北時裝周」，換上「TAIPEI FASHION WEEK 台北時裝週」、「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」聯名新包裝，以法國國旗代表的藍、白、紅三色為主色調，彷彿一秒到法國，業者預估這波甜點相關業績可望成長1成。

●全家軟歐麵包升級推出新品

全家今年春季推出大份量軟歐系列商品，以老麵糰製作、內餡飽滿、高CP值餐促組合等特色，帶動網路熱議與搶購風潮，新品上市短短兩周即賣破20萬個，成為麵包品類中的亮點商品系列。即日起全家軟歐將麵包靈魂食材「麵粉」再升級推出新品。

▲▼全聯推出法式甜點，全家軟歐將麵包靈魂食材「麵粉」再升級推出新品。（圖／業者提供）

▲全家軟歐將麵包靈魂食材「麵粉」再升級推出新品。（圖／業者提供）

使用日本九州第一麵粉製造商「熊本製粉」，以特殊石臼技術研磨所生產的石臼製粉系列，包含以珍稀九州產糯小麥品種磨成的「石臼糯小麥粉」，以及採用全穀粒磨製，可保留穀物營養及麥香的「石臼全粒粉」，透過高品質食材入料，將軟歐麵包濕潤感、Q彈口感及麥香風味都大大提升。
 
軟歐新品「起司核桃軟歐」，麵包體添加石臼糯小麥粉，內餡搭配滿滿的鹹香起司丁、特選核桃、金黃綜合軟穀物，鹹香美味，口感Q彈豐富。

「蘭姆葡萄乳酪軟歐」同樣使用糯小麥粉，內餡選用澳洲奶油乳酪結合蜂蜜醬、蘭姆酒調製，乳香、果香和蜜香的完美平衡，兩入裝便利品嚐。

「藍莓可可軟歐」加入法國老麵種使麵糰口感軟Q，表面灑上熊本石臼全粒粉，麥香更提升，內餡搭配蔓越莓果乾、水滴巧克力豆、藍莓乾，呈現出經典可口的風味。

即日起至10月15日新品上市期間，全家推出指定軟歐系列「任選第二件6折」優惠。

▲▼全家便利商店近來聯手實境節目《艾嘉食堂》，將節目中誕生的料理化身為便利商店鮮食，推出「艾嘉蛋炒飯」、「家傳炸醬麵」及「雞絲秘醬胡麻涼麵」3款新品。（圖／業者提供）

▲除了軟歐系列，全家便利商店近來聯手實境節目《艾嘉食堂》，將節目中誕生的料理化身為便利商店鮮食，推出3款新品。（圖／業者提供）

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