咖啡買10送10、泰奶霜淇淋第2件10元！超商雙十優惠一次看

▲不只咖啡買10送10必搶，7-11還有升級版「泰奶霜淇淋」第二支10元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

慶祝雙十，超商紛紛推出超殺優惠！除了咖啡「買1送1、買10送10」，還有多款人氣商品「第二件10元」。包括7-11各種冰品，超夯泰奶霜淇淋、神秘綠思樂冰、酷聖石霜淇淋，還有全家大杯特濃拿鐵等，通通第二件只要10元。

★7-ELEVEN

7-11集結旗下現做冰品，10月10日～10月13日限時4天「第二件10元」，包括：

頌丹樂泰奶雪淋霜，第2支10元。

神秘綠思樂冰（特大杯），第2杯10元。

酷聖石冰淇淋，第2杯10元。

酷聖石霜淇淋，第2支10元。

▼7-11集結多款冰品優惠。（圖／業者提供）

門市即日起至10月15日優惠：

●CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵，任選「第2件7折」。

●「哈根達斯」指定系列商品第2件6折，即日起至10月13日再加碼「任選4件299元」。

OPENPOINT行動隨時取，即日起至10月12日優惠：

●CITY CAFE濃萃美式，買10送10，每日限量2萬組。

●CITY CAFE濃萃拿鐵，25杯1010元，限量10萬組。

●CITY CAFE大杯卡布奇諾，任選32杯1010元，限量3萬組

●CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選25杯1010元，限量3萬組。

●CITY TEA經典純奶茶/純奶青，任選32杯1010元，限量3萬組。

●CITY PRIMA大杯精品拿鐵，14杯1010元，限量3萬組。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」雙十咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至10月13日會員限定優惠，居家必備的超柔抽取式衛生紙、FMC輕巧包衛生紙，任選3件199元。

大人小孩都喜歡的小美紅豆粉粿雪糕、上班族精神糧食「Let’s Café特濃拿鐵」、搖搖茶吧「特大荔枝貴妃紅茶、特大凍凍好喝奶茶」等，通通「第二件10元」優惠，還有指定零食「買1送1」。

▼全家即日起至10月13日會員限定優惠。（圖／業者提供）

●Let's Café咖啡雙十優惠

全家即日起至10月13日，在APP隨買跨店取推出 「Let's Café 買10送10」多組優惠，包括：

特濃美式買10送10。

特濃拿鐵買10送8。

單品美式買10送10。

單品拿鐵買10送8。

每款每會員限購2組，可寄杯，冰熱不限。

▲全家雙十咖啡買10送10。（圖／業者提供）

●霜淇淋、哈根達斯雙十優惠

10月10日在APP限定優惠「Fami!ce霜淇淋買10送10」，每會員限購2組，限量1萬組。此波霜淇淋與日本最大咖啡品牌UCC聯名，打造「經典117咖啡霜淇淋」，有深焙咖啡的醇厚香氣、微苦尾韻，咖啡控一定要把握。

哈根達斯指定129元系列，迷你杯/雪糕「任選4件299元」，包含最受歡迎的經典款草莓、巧克力、香草等。

▲▼全家霜淇淋「買10送10」，哈根達斯「任選4件299元」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至10月13日「限時殺」，包括辛拉麵、味味A排骨雞風味乾麵、能量飲「買1送1」，左岸系列任選2件48元等

▼萊爾富「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富雙十咖啡優惠

即日起至10月15日，萊爾富門市「Hi café大杯系列特濃美式、特濃拿鐵」，同品項冰熱任選「買1送1」。

10月10日「Hi-Life VIP APP」整買零取：

Hi café大杯美式「買10送10」，平均單杯只要23元。

Hi café大杯拿鐵「買10送6」，平均單杯只要34元。

每名會員限購2組。

▲▼萊爾富咖啡雙十優惠。（圖／業者提供）

●哈根達斯優惠

即日起至10月13日，全台萊爾富門市、來送禮、Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出「哈根達斯指定冰品，任選4件299元」優惠，包括售價129元的哈根達斯迷你杯、雪糕全系列品項。

★OKmart

10月10日，大杯極淬莊園系列、大杯莊園美式、拿鐵，同品項「買2送1」。

10月11日加碼，極萃莊園系列「買2送2」。

▲OKmart雙十推出指定咖啡同品項「買2送1」。（圖／業者提供）