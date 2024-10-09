以軍加強攻擊！加薩一家9口被滅門　醫院被逼撤離「如判病患死刑」

▲以軍猛轟加薩，導致不少平民死亡。這些罹難者遺體被送到醫院後，他們的家屬都難過得掉眼淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列近日加大對加薩地區的攻擊，造成嚴重傷亡。巴勒斯坦通訊社Wafa指出，以色列9日對加薩Shejaia社區發動了一場空襲，導致當地有一家9口被滅門，而持續又猛烈的轟炸也導致救援部隊和人道援助物資難以進入加薩。

據《衛報》報導，以色列9日對加薩Shejaia社區發動了一場空襲，導致當地Farhat一家9名成員全數死亡。目前，他們的遺體都已被送往附近浸信會醫院。與此同時，Wafa指出，加薩中部的紐瑟拉特難民營（Nuseirat）也有3人在以色列的襲擊中死亡，其中包括一名兒童，另外還有多人受傷。

以軍9日展開的襲擊是以方在加薩持續軍事行動的一部分。此前，以色列向加薩北部發出警示，呼籲當地所有人盡快撤離，並對當地一個社區發動襲擊。半島電視台指出，空襲結束後，賈巴利亞難民營（Jabalia）的街道有數十人橫屍街頭，然而持續不斷的轟炸使得救援行動無法順利進行。

人道主義組織對加薩日益嚴重的局勢深感擔憂。巴勒斯坦民防組織指出，加薩北部的情勢惡化，缺乏水、食物和醫療物資，許多人陷入困境。無國界醫生組織（MSF）表示，撤離命令和轟炸將加薩北部變成了「無法居住的荒地」，當地已超過一周沒有任何人道援助物資進入。

此外，以色列還下令撤離加薩北部的印尼醫院、卡邁勒·阿德萬醫院（Kamal Adwan），以及阿瓦達醫院（al-Awda）。由於數百名受傷的病患無法轉移，當地醫院負責人形容以色列的撤離命令等同於對所有病患「宣判了死刑」。