北約秘書長呂特：烏克蘭可合法打擊俄羅斯境內目標

▲前荷蘭首相、北約新任秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者陳韻聿倫敦10日專電

北大西洋公約組織（NATO）新任秘書長呂特（Mark Rutte）今天在訪問英國期間表示，就法律層面而言，烏克蘭可打擊俄羅斯境內目標，至於是否允許烏方使用西方軍援武器這麼做，交由個別國家決定。

呂特回應媒體提問指出，烏克蘭可如何使用西方軍援武器，交由提供軍援的北約個別成員國決定，但在法律層次，若俄羅斯境內目標對烏克蘭構成威脅，烏克蘭可被允許使用西方武器打擊這些目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再要求以北約成員國為主的援烏各國放寬、甚至解除對烏方使用軍援武器深入打擊俄羅斯的限制，以利在俄方往烏克蘭境內發動攻擊之前，即消除致命威脅。

不過，美國對進一步鬆綁相關限制有疑慮，理由包括擔憂俄羅斯報復導致局勢升級，以及獲准對俄使用特定武器恐仍不足以助烏克蘭扭轉局勢。

即便英、法等國有意允許烏克蘭使用西方長程飛彈深入打擊俄羅斯，若無美方作戰系統支援，飛彈恐容易遭偵測、攔截、干擾，難以確保精準定位打擊。

呂特1日就任北約秘書長，3日即訪問烏克蘭。他今天來到英國，與首相施凱爾（Keir Starmer）及澤倫斯基舉行三方會談，並另與施凱爾進行雙邊會談。澤倫斯基閃電訪問倫敦、巴黎、羅馬、柏林，推動他的「勝利計畫」。

呂特在唐寧街首相官邸前對媒體表示，儘管人員傷亡慘重、每次只能取得微幅進展，俄羅斯在烏克蘭東部仍持續推進，情勢依然嚴峻。他強調，支援烏克蘭是因為這攸關北約成員集體安全。

記者追問，今天在唐寧街的三方及雙邊會談是否已就烏克蘭使用西方武器深入打擊俄羅斯做出決定。呂特回應，目前沒有改變，依然是交由北約個別成員國決定。他並提到，改變局勢的不會是單一武器系統。

媒體關切，一旦美國前總統川普（Donald Trump）在11月總統大選成功重返白宮，恐切斷對烏克蘭的支援。善於與不同立場人士打交道的呂特回應，他對川普認識頗深，他知道川普完全理解並同意在烏克蘭境內的戰鬥不僅與烏克蘭有關，也攸關美國現在與未來的安全。

呂特要各界別再擔心川普重返白宮，他也不擔憂川普對烏克蘭斷援。

他說，美方瞭解這不只是烏克蘭的事；一旦俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭得勝，整個美國將更不安全。

2010年10月至今年7月擔任荷蘭總理期間，呂特是罕見能與川普維持良好關係的歐洲國家領導人。

他今天接受英國「泰晤士報」（The Times）專訪，提到川普瞭解美國需要北約，以確保美國民眾安全；在這個嚴酷無情的世界，美國需要北約這樣的友盟。

他並提到，北約不應受蒲亭威脅動用核武恫嚇而影響決策。

值得一提的是，根據英國首相府會後釋出的談話紀要，呂特與施凱爾會談期間觸及烏克蘭以外的衝突情勢，雙方同意，印度－太平洋與歐洲－大西洋的安全不可分割；北約與其印太夥伴的強健關係對全球安全至關重要。

北約有4個正式夥伴：日本、南韓、澳洲、紐西蘭，統稱為IP4。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，北約於當年6月在馬德里舉行的峰會首次有IP4國家元首和政府首長應邀出席；今年7月在華府舉行的峰會則已是IP4第3度以同樣的高規格與會。