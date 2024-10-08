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72歲阿公被咬定是「烏克蘭傭兵」　俄重判美公民7年徒刑

▲美國公民哈伯德被俄羅斯法官判刑需坐牢近7年。（圖／翻攝X）

▲美國公民哈伯德被俄羅斯法官判刑需坐牢近7年。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯法院近日判處72歲的美國公民哈伯德（Stephen James Hubbard）近7年徒刑，指控他作為傭兵參與烏克蘭的戰鬥。檢察官表示，哈伯德2022年4月在烏克蘭東部城市伊久姆（Izyum）被俄羅斯軍隊捕獲，當時距莫斯科發動對烏克蘭的全面侵略僅僅數周。據俄羅斯檢方稱，哈伯德「系統性地」因參與烏克蘭一方的戰鬥而獲得報酬，如今，法院判決他在勞改營服刑6年10個月。

綜合外電報導，被判刑當天，哈伯德身穿針織外套與深色長褲，步履蹣跚地走進法庭。庭審過程迅速，法官認定他是烏克蘭傭兵，宣判罪名成立，不過此前拘禁的每一天可扣抵刑期1.5天，哈伯德自2022年4月2日被囚禁至今，換算下來，可折抵逾3年半的刑期，但還有約3年的苦牢等著他。

來自美國密西根州的哈伯德日前對這些指控認罪；然而，他的妹妹福克斯（Patricia Fox）表示，哈伯德持有親俄觀點，年事已高的他不太可能拿起武器作戰，「他完全不是軍事型的人。他從未擁有過槍支，甚至也未接觸過武器……他更像是個和平主義者。」

根據福克斯的說法，哈伯德於2014年搬到烏克蘭，當時與一名女性同住，靠著微薄的退休金生活，儘管兩人後來分手，哈伯德仍繼續在烏克蘭生活。哈伯德在2022年初被俄軍逮捕，但案件直到今年9月在莫斯科開庭審理時才公開。俄羅斯當局發布的影片中可見，哈伯德在法院內的被告席玻璃箱中艱難行走，顯示他行動不便。

哈伯德被捕的伊久姆市早在俄羅斯入侵烏克蘭後不久就被俄軍佔領，但在2022年秋季被烏克蘭軍隊解放。

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