▲ 侯友宜親揭崁頂市民活動中心啟用 承諾淡海新市鎮教育設施提升。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

淡海新市鎮的崁頂市民活動中心於7日正式啟用，這個活動中心不僅提供市民舉辦活動交流的集會活動休憩區域，1、2樓更設置了公共化幼兒園，預計可嘉惠周邊約6萬市民。

7日一早淡水新市鎮頂崁活動中心熱鬧非凡，市民齊聚在新北市長侯友宜及地方民意代表、里長、市民的共同參與下，完成揭牌儀式，迎接崁頂市民活動中心正式啟用。新北市長侯友宜在啟用典禮上表示，隨著淡水區人口的不斷增加，人口已經快達20萬人，新市鎮的開發人口還會再成長，因此必須提前做好準備，解決市民最關心的教育問題。

▲▼ 新北市長侯友宜及地方民意代表、里長、市民的共同參與下，完成揭牌儀式，迎接崁頂市民活動中心正式啟用。（圖／記者鄭遠龍攝）

淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等重大交通建設陸續啟動，吸引大量人口遷入，隨著淡海新市鎮的生活機能日漸完善，包括淡海國小、共融特色公園等啟用，讓許多年輕家庭也選擇在淡水定居。而剛落成的崁頂市民活動中心不僅提供市民休憩交誼，同時1、2樓設有公共化幼兒園，寬敞明亮的教學環境，包括韻律教室、才藝教室及公共區域等活動空間。侯友宜市長在巡視幼兒園時，也與孩童一起參與遊戲，並承諾未來將更完善新市鎮的教育環境。

▲▼ 崁頂市民活動中心於7日正式啟用，提供市民舉辦活動交流的集會活動休憩區域，預計可嘉惠周邊約6萬市民。（圖／記者鄭遠龍攝）

侯友宜表示，「隨著更多年輕人選擇定居淡水區，教育問題已成為市府及民意代表、議員們的重要關心議題。其中，公共化幼兒園可招生270名，分為10個班級。」而談及淡海新市鎮人口不斷成長的教育問題，侯友宜說：「將會進行通盤的檢討，除了淡海國小，還包括其他的國小、國中，甚至未來的高中。」他強調，市府將透過公共建設，照顧市民的生活品質，以應對大量人口移入淡海新市鎮，導致的就學需求大幅提升。

▲▼ 崁頂市民活動中心1、2樓更設置公共化幼兒園，可招生270名，分為10個班級。（圖／記者鄭遠龍攝）

新北市民政局長林耀長表示，崁頂市民活動中心興建總經費約2億3,600萬元，建築物結合活動中心及公共化幼兒園，內部規畫有交誼廳、才藝教室、韻律教室及多功能活動區供市民使用；幼兒園則具備優質的教保服務，開設10班，並包含2班2歲專班，可收托約270名學童。此外活動中心與公23公園共融共存，總計32,220平方公尺的腹地，讓各年齡層都有適合的活動與學習環境。

▲▼ 侯友宜跟著小朋友一起玩遊戲，同時巡視幼兒園內動線與環境規劃。（圖／記者鄭遠龍攝）

淡水區長陳炳仲進一步表示，崁頂里現已超過29,000人，鄰近的北投里、大庄里皆超過12,000人，崁頂市民活動中心完工後，不僅提供當地居民室內外活動、教保等空間，也能配合當地機關或社區舉辦教育研習及交誼活動，有利提升整體公共設施，相信未來活動中心能促進社區的蓬勃發展。

▲▼ 因應淡海新市鎮人口增加，侯友宜承諾將會通盤檢討並提升教育設施。（圖／記者鄭遠龍攝）

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