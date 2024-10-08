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北捷是否跟著電費調漲？總經理這樣說

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著即將於16日上路的電價調漲，高鐵、台鐵及台北捷運的電費均上漲14%，這對運輸業造成了不小的衝擊。根據估算，台鐵在一年內將增加超過2億元的成本，而北捷的電費成本則預計增加3.9億元。台北市長蔣萬安在市議會上強調，面對如此沉重的財務負擔，北捷希望中央能像對待民生用電一樣，提供專案優惠。

蔣萬安表示，自從電價調漲以來，北捷已經有26年未調整票價，這次的調漲將使北捷的電費成本增加約75%。他指出，若這種成本壓力持續，市府未來可能不得不考慮提高運價，這將直接影響廣大民眾的日常出行。

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台北市議員徐弘庭則在會中質疑，中央政府一方面推動綠能政策，卻同時卻增加大眾運輸的營運成本，讓人難以理解其政策方向。他強調，若中央政策出現失誤，導致北捷的成本增加，那麼市府也無法無限制地進行補貼，因為這種錯誤的政策最終必須由全民共同承擔。

面對即將上漲的成本，北捷總經理黃清信表示，他們將首先從管理著手，尋找開源節流的辦法，同時關注其他交通同業的反應。他也指出，若票價需要調整，將會按照程序進行處理。

在這種情況下，蔣萬安再次強調，他已在行政院長卓榮泰的第一次行政院會上表達了對北捷的支持，希望中央能提供必要的協助，減輕北捷的財務壓力，以確保運輸服務的持續性和可負擔性。
 

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