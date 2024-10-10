新北翁載妻闖紅燈被公車撞「衝進騎樓」　高中生遭波及慘摔

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（10日）晚間5時許，中和路2巷口發生一起闖紅燈引發的事故。當時駕駛汽車的男子，行經該路口時卻闖紅燈，被對向直行的公車直接撞上，男子所駕駛的車輛失控旋轉，又撞進家具行騎樓，波及到騎腳踏車經過的高中生，共造成3人受傷送醫，目前警方正釐清事故原因。

▲柳男闖紅燈遭公車攔腰撞上，車旋轉90撞進家具店騎樓。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛汽車的75歲柳姓老翁，今天開車與妻子外出，傍晚左右準備返家，並沿著中正路往景平路方向行駛，行經2巷口時，柳男闖紅燈左轉進入巷內，被對向直行的公車直接撞上右側後車門，柳男的車旋轉90度後，車尾直接往一旁的家具行撞進，當時補習班剛下課男高中生騎YouBike，遭到波及倒地。

▲柳男遭撞後車旋轉90撞進家具店騎樓，騎腳踏車經過的高中生也遭波及。（圖／記者陸運陞翻攝）

車禍發生時，民眾都感到怵目驚心，闖紅燈的柳男與妻子坐在車上感到身體不適，警消抵達，協助柳男及其妻子脫困，並檢視無辜挨撞的高中生傷勢，所幸3人都只受到輕傷，由救護車送醫治療後並無大礙，而公車上的乘客都未受傷，由另輛公車載離；警方將對現定拍照、測繪，並調閱監視器，以釐清詳細肇事原因。

▲所幸公車上20名乘客未受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）