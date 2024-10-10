日本奈良鹿「嚴重注意」警示發布！旅客頻遭刺傷　這5點要注意

▲近期遊客遭鹿角刺傷的事件頻頻發生。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本奈良公園有鹿群成群出現，是許多觀光客會造訪的景點之一，但近期遊客遭鹿角刺傷的事件頻頻發生。對此，奈良鹿愛護會推出新制度，依據鹿的狀況發布「注意」、「嚴重注意」、「警報」3種級別警示訊息，提醒遊客注意安全。依據奈良鹿愛護會官網10日最新消息，目前已發布嚴重注意警示，提醒民眾注意5點，並呼籲與鹿保持距離。

NHK報導，奈良9月發生43起鹿角傷及遊客腿部的事件，這是去年同期2.5倍，奈良鹿愛護會與奈良縣政府合作，針對奈良鹿不同時期的危險性設立相對應的分級提醒，如下：

一、注意

部分母鹿可能因為懷孕變得暴躁，若預測有可能出現危險情況，將發布注意警示。

二、嚴重注意

當公鹿鹿角進入生長期，預測情況極為危險時，將發布嚴重注意警示。

三、警報

當出現比嚴重注意層級更加危險的情況時，將發布警報。

依據奈良鹿愛護會10日在社群平台X以及官網的最新訊息，目前已發布「嚴重注意」警示，提及秋季正值鹿群發情期，10月來到高峰，發情公鹿攻擊性強且危險，特別是今年因鹿角造成受傷的事件有所增加，呼籲與鹿群保持距離。

▲奈良鹿愛護會發布注意事項 。（圖／翻攝自奈良の鹿愛護会）

該團體發布的5大注意事項分別是，不要摸鹿，不要盯著鹿的臉和角看，就算是1、2歲的小鹿也具危險性，注意鹿的動向，餵食鹿仙貝時要把手伸長。

「奈良之鹿愛護會」常務理事山崎伸幸此前表示，依據季節不同，鹿可能變得非常具危險性，呼籲民眾小心謹慎。