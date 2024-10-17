新手爸信義區夜店撿屍辣妹「旅館客滿」！竟帶到戶外直接性侵

▲邱姓新手爸爸到夜店遊玩，眼見一名辣妹喝醉意識不清，竟將人帶到戶外性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名邱姓新手爸爸先前到夜店遊玩，期間看見正妹小美（化名）意識不清，將人「撿屍」帶到旅館開房，發現旅館無空房後，竟在戶外直接動手性侵。台北地院審理後，依照乘機性交罪，判邱男1年8月有期徒刑、緩刑3年。

根據判決書內容，邱男2022年12月間跟朋友到信義區飲酒，凌晨4點左右，在店外看見了意識不清的小美，眼見對方年輕貌美，加上已經醉酒，於是心生歹念，尾隨對方上了計程車。

上車以後，邱男先將小美帶到鄰近的旅店，打算開房間，不過因為旅店沒有空房，只能作罷。怎料邱男眼見沒有房間，竟直接將小美帶到鄰近的廣場，並且在隱蔽處脫去小美的衣物，著手實施性侵得逞。

▲邱姓新手爸爸到夜店遊玩，眼見一名辣妹喝醉意識不清，竟將人帶到戶外性侵。（示意圖／免費圖庫Pexels）



小美因為腿部產生疼痛感，當場痛得醒了過來，眼見自己正在遭到侵犯，嚇得立即將邱男推開，並且撥打電話向朋友求助，全案才曝光。

邱男落網後坦承犯行，並且與小美達成和解，也給付全部的賠償金，小美也同意給予緩刑。台北地院衡量，邱男平時的職業是接案工程師，加上有新生兒需要扶養，最後依照乘機性交罪，判處1年8月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。