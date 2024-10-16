夜店妹遭運將性侵！「床單染血」醒來衣服全消失　崩潰報案

▲小花到夜店狂歡，卻遭運將撿屍性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名女子小花（化名）先前到夜店狂歡，結束後叫了一輛白牌車，並且告訴陳姓司機住址，要求司機送她回家，沒想到竟被載去飯店性侵，就連床單上都是血跡。台南地院審理後，依照乘機性交罪，判處辰男3年6月有期徒刑。

根據判決書內容，小花2023年2月間到台南某夜店飲酒、狂歡，等到結束以後，凌晨3點多叫了白牌計程車，並且告訴陳姓司機目的地位置，打算回家休息。

小花上車後，不久便失去意識。怎料這時陳男眼見有機可乘，竟駕車前往位在台南永康的商務飯店，趁著小花無力抗拒的情況下，脫衣性侵得逞。

▲小花到夜店狂歡，卻遭運將撿屍性侵。（示意圖／123RF）



小花原先叫車回家，沒想到醒來時，發現人在陌生的飯店房間，且全身赤裸、床單上還有血跡，陳姓司機則是全身赤裸躺在旁邊，嚇得她報警提告。

對此，陳男在警詢、檢方偵訊、法院準備程序時均否認犯行，直到審理開始後才坦承犯行，並且有意跟小花調解，不過雙方對賠償金的意見不一致，至今仍未調解成功。

台南地院法官審理後認為，陳男以駕駛計程車營生，為了滿足一己私慾，竟趁著小花酒醉、意識不清之際，動手實施性交行為，對小花的身心造成終生傷害，且至今尚未跟小花調解、獲取原諒，最終依照乘機性交罪，判處3年6月有期徒刑，全案仍可上訴。