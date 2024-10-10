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「世紀颶風」密爾頓登陸佛州！　當局破紀錄狂發百次龍捲風警報

記者張方瑀／綜合報導

颶風密爾頓（Milton）預計於美東時間9日晚間登陸美國佛州西岸，而在颱風登陸之前，佛州各地就發布大量龍捲風警報，邁阿密、坦帕灣等地在一天內共發出98次龍捲風警報，創下歷史紀錄，當局也下令當地數百萬居民盡速撤離。

綜合外媒報導，密爾頓9日晚間從佛州西岸登陸。總統拜登（Joe Biden）取消出訪德國，並在白宮簡報會上指出，這可能是佛州百年來最嚴重天災，呼籲民眾盡速撤離，「這真的是關乎生死的問題。」

▲▼颶風密爾頓（Milton）預計於美東時間9日登陸美國佛州西岸。（圖／達志影像／美聯社）

▲颶風密爾頓（Milton）9日從美國佛州西岸登陸。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家颶風中心（NHC）表示，密爾頓最大持續風速達每小時270公里，颱風眼牆預計9日晚上7時開始向陸地蔓延，並於坦帕灣（Tampa Bay）附近登陸，預計風暴中心將在一夜間橫穿佛羅里達半島，並於10日抵達佛州東海岸。

密爾頓8日增強為最高等級的5級颶風後，雖然於9日下午減弱為3級颶風，但隨著它接近佛羅里達，風暴範圍仍在擴大，最大持續風速達到每小時120英里（每小時195公里），威力依舊猛烈。

▲▼颶風密爾頓（Milton）預計於美東時間9日登陸美國佛州西岸。（圖／達志影像／美聯社）

▲密爾頓8日增強為最高等級的5級颶風後，於9日下午減弱為3級颶風。（圖／達志影像／美聯社）

在密爾頓抵達之前，佛州各地在9日上午就開始出現強烈的雷擊和龍捲風，坦帕灣、墨爾本（Melbourne）和邁阿密的美國氣象局（NWS）辦公室在9日傍晚6時前，共發布了98次龍捲風警報，創下了佛州單日最高紀錄。

不到兩週前，颶風海倫（Hurricane Helene）重創美國東南部數個州，造成超過200人罹難；海倫颶風也是2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）以來，侵襲美國本土最致命的天災。

NHC警告，大多數颶風造成的死亡發生在路上、車內或在家中被倒塌的樹木壓到；其他死亡原因包括風暴後發生的意外，如停電後使用蠟燭不慎點燃房屋、手電筒引燃洩漏的煤氣、因發電機產生的一氧化碳中毒，或是在使用電鋸清理倒塌的樹木時發生意外。

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