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社會 社會焦點 保障人權

走私620隻星龜一審輕判緩刑　他上訴求「判輕一點」法官打臉

▲▼印度星龜（Indian star tortoise）。（圖／路透）

▲印度星龜示意圖，非當事案件。（圖／路透）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子走私了620隻保育類的印度星龜來台被查獲，一審雄院簡易庭判他徒刑1年，緩刑3年，支付公庫30萬元，但他認為判太重上訴，高雄地院認為原審量刑及諭知緩刑未有不當、未足之處，也沒有濫用裁量權，駁回他的上訴。不可上訴。

判決指出，張姓男子是在去年的7月間，花200萬走私了620隻保育類的印度星龜來台，原本打算輸入培育後販售，後來被警方查獲，被依違反動保法移送、起訴。

一審簡易庭判處張男徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付30萬元，及提供60小時義務勞務，並接受法治教育2場次。

張男不服上訴，他認為走私的印度星龜雖然數量不少，但均已妥善安置於屏科大保育類野生動物收容中心收容，危害應已明顯減少，原審判決1年有期徒刑實屬過重，此外，原審判決應向公庫支付30萬元過多，而且是向公庫支付，也有不妥，應向民間公益團體來支付方為妥適，而且都已經要支付如此鉅額的公益金，卻仍要服60小時之義務勞務，有過重之嫌，讓被告無法正常工作、好好照顧家裡。

高雄地院法官認為，張男涉犯野生動物保育法事證明確，且走私來台是為了日後販售謀利，且數量龐大，原審考量他犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、情節、所生危害、無前科素行等因素，原審量刑及諭知緩刑時的諸多衡量既未有不當、未足之處，或有濫用裁量權之情形，因此駁回張男的上訴，全案確定。

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