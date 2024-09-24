「讓老師摸摸手」台大教授性騷女學生　學姐學妹聯手揪淫狼

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「讓老師來摸摸手」性騷2女學生　台大教授遭解聘

▲正妹,妹子,失戀（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲台大徐姓教授性騷擾2位女學生，遭校方解聘。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

徐姓台大教授性騷擾女博士生，不僅頻頻傳訊「漂亮寶貝」、「老師有時會有莫名的衝動要摸摸妳、或抱抱妳」，還在討論學業時喊「讓老師來摸摸手」，並對她毛手毛腳。該名女學生原本為了學業隱忍，後來發現碩士班學妹也受害，忍痛放棄學業並揭發教授惡行，經性平會調查，徐男性騷擾2名女學生屬實，徐男被解聘且2年不得聘任為教師。徐不服提出行政訴訟告教育部及台大，被台北高等行政法院駁回。可上訴。

根據性平會調查，徐姓教授從2020年6月13日起，常以LINE訊息或電子郵件傳送含有「漂亮寶貝」、「My sweet girl」給博士班女學生A女，7月開始徐男變本加厲，不但要求增加A女進研究室的頻率，還屢次建議她穿裙裝或調整髮型、關心她身上的項鍊和打扮，讓A女感到既尷尬又噁心，連飾品都不敢戴，然而徐男轉而直接開口說「讓老師來摸摸手」，便抓著她的手來回撫摸，還有搭肩、拍肩、拍擊大腿等動作，讓A女相當恐懼，但也害怕拒絕徐男會有不利的後果。

徐男又發送LINE訊息給A女，「漂亮寶貝……妳愈來愈美麗大方動人，老師有時會有莫名的衝動要摸摸妳、或抱抱妳，或許可能激發彼此的靈感或創意，絕無惡意，希望不會造成妳的困擾，也希望妳不要介意」，另提及將A女弄到大學教書、談到香火延續話題，並詢問A女月薪夠不夠等涉及交換式性騷擾內容，還有用雙手緊握A女手部的畫面，都被A女錄音、錄影存證。

另徐男還在指導女碩士生B女的論文時，將B女叫到辦公室討論論文，期間不斷說她「性感」、「漂亮」，且於LINE訊息發送「漂亮成熟」、「大美女」等字眼騷擾，並經常關注B女的穿著打扮，令B女感到相當不舒服。

直到徐男有次帶著A、B女一同到鄉公所訪問，行前徐男多次強調飯店有泳池，希望她們帶泳裝穿，抵達後還說想參觀她們的房間，讓兩人婉拒後仍非常惶恐，全程待在一起不敢分開，將房門反鎖後討論徐男的行為，才發現兩人都遭到徐男性騷擾，決定向學校申請調查，避免其他女學生受害。

▲▼ ▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女博士生發現學妹也常收到教授的騷擾訊息。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

經性平會調查，認為徐男性騷擾屬實，將徐解聘且2年不得聘任為教師。徐男不服，循序提出行政訴訟，他認為台大處分違法，解聘會導致他無法任教、請領退休金，相較於其他性平事件，裁罰也有情輕法重的疑慮，且他已和A女達成協議，A女同意撤回對他的刑民告訴，是否仍有必要對他做出最嚴厲的解聘裁罰，仍有審酌餘地。

台大則認為，徐男徐男利用權勢騷擾兩名學生各3個月、1個月，導致A女情緒崩潰，放棄論文離開學校，也造成B女提出更換指導教授之要求，犯行雖非情節重大到應解聘終身不予錄用，但絕非情節輕微，實已不適任為教師，且徐男遭暫時停聘後也不離開系館，導致2名受害學生因恐懼無法到校學習，可見停聘無法達到懲處效果，確有解聘必要。

法官審理認為，原處分無不合法，且性平會已就徐男有無解聘之必要為衡酌，並無裁量濫用或違反比例原則之情事，駁回徐男之訴。可上訴。

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