快訊／高捷大寮站出口驚見「男掛樹上亡」　旅客嚇壞報警

▲一名男子陳屍在高雄捷運大寮站出口。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區今(10日)上午10點驚傳死亡案，有旅客從高雄捷運大寮站出站後，發現站體對面的綠地，竟有一名男子懸掛在樹上，嚇得立即報警。警消獲報到場後，確認男子已明顯死亡，未送醫。初步了解死者身體沒有明顯外傷，初步排除他殺嫌疑，目前正釐清事發過程和該名男子身分，後續將報請檢察官相驗。

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