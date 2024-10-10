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交不到女友慌了「會開車是必備條件嗎？」網1回答超中肯：總要面對

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲會開車是必備條件嗎？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代人找對象時，普遍都會有些條件限制，好用來篩選優質的另一半，一名男網友表示，因為一些心理陰影沒辦法碰車，因此沒有駕照，用交友軟體一年半了，跟不少女生約會過，但都沒遇到心儀的對象，開始反思「是不是因為自己不會開車」，所以找不到對象，貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，「會開車真的是交女友必備的嗎？」今年30歲住在雙北，因為一些心理陰影沒辦法碰車，如果有需要就叫計程車，使用交友軟體約一年半，約會過的女生中，大約有3分之2都會開車。

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原PO表示，會開車的女生大多會主動提要教他駕車，而不會開車的女生則會建議他學開車，認為不會開車很不方便，但他並未透露自己不開車的真正原因，只是以笑話帶過，對方也不會追問。

然而，他最近內心有個聲音，「不知道是不是自己自卑，覺得要是我會開車，多帶女生在晚上去看夜景，也許就交到女朋友了呢？」好奇開車是不是必備的條件之一。

對此，有網友認為是必備，「覺得不論性別有車會開車都很加分，組成家庭的話必備」、「會開車的男生也很多，為何要選不會開車的？除非你其他項很優勢」、「如果交過會開車+有車的男友，就會回不去了」、「老實說開車是必備技能，捷運約會能約一輩子嗎，去外縣市旅行、更甚未來結婚生子，開車就是方便，現在不面對，日後還是得面對」。

但也有人認為只是加分項，「開車對我來說是會有加分，不會也不會扣分的技能」、「現在叫車很方便，交通問題大部分可以克服，所以學不學看個人需求吧」、「每任男友都沒有車，我們出門都搭大眾運輸，覺得蠻環保、蠻好的」、「我自己也住過台北，公車和捷運真的好方便」。

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