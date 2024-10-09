吃吉野家、松屋！日本8人自助遊「全排平價連鎖店」　朋友氣炸

▲吉野家。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友和朋友共8人計畫到日本自助旅遊，而負責排行程的他，每餐都選擇吃平價連鎖餐廳，這讓同行友人十分不滿；不過，原PO也無奈表示，大家都同意「吃美食」不是本次旅遊重點，況且也沒人提出特別想吃哪間店。

網友在「爆廢公社二館」發文提到，跟朋友們共8人準備到日本自助旅行，負責排行程的他，每一餐都選在平價連鎖食堂，包括松屋、日高屋、すき家、吉野家、天丼てんや等，「請問如果是你會生氣嗎？目前有一對夫妻氣噗噗。」

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原PO直言，第一天在規劃時，就有問大家有無想吃特定哪一家店，每個人都說沒有，也都同意「吃」不是本次旅遊的重點，覺得能吃飽就好，「他們也說盡量找當地人會去吃的店家，結果排了行程才在那氣PUPU，又還沒出門，都可以改阿，不必很不爽地指著人家一直念。」

▲松屋。（圖／達志影像／美聯社）

對此，網友們紛紛回應，「每一餐真的太誇張，要這樣的話在台灣就好，何必花錢出國」、「實際上男生大多沒差，女生很在意吃的」、「個人覺得松屋還不錯吃啦，但就是有點鹹，每餐都吃應該會很膩」、「一定生氣，而且我不會讓這情況發生」、「都吃這些，真的也是夠可憐的」。

不過，也有許多人直言，「應該要把自己想吃的先告知排行程的人，而不是排完行程、餐廳之後才抱怨，有意見的人其實也可以幫忙規劃行程」、「朋友自助遊也可以自己活動啊！幹嘛吃飯都要一起」、「自己活動就好了，沒必要一直黏在一起，又不是小孩子」、「排行程的時候不說，現在要靠北什麼？」「你有意見就自己排啊」、「可以約好時間，分開去吃飯，然後再集合」、「自己不願一起排行程，還嫌人家，排行程是最累的，這種人真的很糟欸」。