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農曆9月生肖運勢一次看！屬蛇工作如魚得水　鼠、猴財運正旺

▲▼陽光，太陽，更生人，自力更生，新生。（圖／視覺中國）

▲農曆九月到，12生肖運勢再度轉變。（示意圖／視覺中國）

記者胡至欣／整理報導

時序進入農曆九月（2024/10/3~2024/10/31），又稱「菊月」，此時秋高氣爽、菊花盛放，正處於豐收之際；與此同時，12生肖的運勢也再度轉變，《科技紫微網》分別針對愛情、事業/學業，以及財富三大運勢，整理出5星指數，快來看看誰是這個月的星星大富翁。

● 鼠

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愛情運指數：★★★★☆

單身者：愛情發展趨勢頗好，與異性能維持良好的友誼，若是主動表達自己的感情，可望有進一步發展。不要顧忌太多，以免錯失良緣。

有伴侶：戀愛中的情侶本月會有短暫的分離，給予對方足夠的信任和一定的空間，分別期間記得經常聯繫，多關心多問候，小別勝新婚，你們的感情會更好。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運：手頭上的工作順利解決，未來的計畫也提上日程，你的潛在能力進一步得到展現，很受同事與上司的好評。

學業運：本月的競爭意識較強，趕超排名靠前的同學是你的目標，為此你更刻苦的學習，成績顯著提高，不過要注意適當休息，不要學習太晚，以免第二天沒有精神上課，那就得不償失。

財富運指數：★★★★★

財運亨通，運用創意和獨特的眼光去尋找商機或投資機會，再配合良好的推動力與執行力，可創造可觀的利益。

● 牛

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：雖然有許多接觸異性的機會，但談情說愛的機會不多，貿然表白還易遭到拒絕喔！還是把工作做好比較重要！

有伴侶：你本月顯得有些任性，愛耍小脾氣，偶爾為之能增加情侶間感情的情趣，但若過於任性，無理取鬧，將會面臨消耗對方耐性的危險。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運：本月在職場中表現得雷厲風行，處理事情毫不拖泥帶水，原則性強。同樣對同事和對手也顯得不留情面、不留後路，易遭排擠。

學業運：本月自制力很強，完成作業後才會想到玩樂，絲毫不用家長操心你的學業，遇到難題很少找人幫忙，總想獨立解決，有時因此而陷入苦思，別人的一點提示或許能讓你茅塞頓開哦，不要自己困住自己。

財富運指數：★★★★☆

本月看似財運平平，實則暗藏著一些得財的玄機。以往看好的項目若時機成熟可以大膽的投資，你若總是前怕狼後怕虎，會與大財失之交臂。

● 虎

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的你看著身邊幸福的雙人朋友們會有一些失落感，一個人的時候更顯得孤單，很容易選擇去酒吧、KTV等地方排解寂寞，要小心在這些地方遇到爛桃花。

有伴侶：情緒雖顯得有點低潮，但略帶溫馨的味道，常會產生出依戀的感覺，這會促使你如膠似漆的黏著伴侶。把你的這種情緒告訴對方吧，這會讓他對你更疼惜。

事業／學業指數：★★☆☆☆

事業運：本月有被困住難以突破的感覺。特別是上旬，會有突如其來的任務，艱巨而不討好。別太心急，找幾個能力出色的幫手幫忙，可順利度過難關。

學業運：本月欠缺一些毅力，遇到困難就想撤退，要不就在原地等待救援，放棄是你常用的一種方法，所以你很難有戰勝困難的那種成就感，有時只要再堅持一下下就會成功，何必太早放棄呢？

財富運指數：★★★☆☆

本月財運普通，投資應先奠定良好的基礎，看准了形勢再決定方向，投資不宜操之過急，這樣才會更有把握獲取豐厚的盈利。

● 兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你會將更多的精力放在工作中，從而對感情有些忽略，出色的工作表現能獲得大家的一致認同，你的突出表現也為你贏得不少的印象分，在工作中有機會和有緣的人擦出火花。

有伴侶：感情發展順利，和喜歡的人相處和諧，幸福之感油然而生，雖然有時也會鬥嘴，但你們能控制好火候，不會讓這些小衝突破壞你們的感情。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運：積極度和執行力都非常強，若能縝密判斷、顧全大局，會為工作創造出色的績效，可若是只知衝動而為，那麼你越積極越容易錯得離譜。

學業運：本月做事有些衝動，稍有不如意很有可能跟同學發生口角，把關係弄得很僵，這些不愉快又可能很直接的影響到你的學習，要學會控制你的情緒，小心大家都躲著你哦。

財富運指數：★★★★☆

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。月中有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

● 龍

愛情運指數：★★★★☆

單身者：其實不用太羡慕那些有伴侶的朋友哦，其實單身也有單身的好處哦，你比他們更自由，不用為了約會而煩惱，也不用為了小事而鬧彆扭，何不好好享受目前的生活呢？

有伴侶：你似乎有點像欠扁，吵個架會希望伴侶吼你比較好，就是不喜歡無論你說什麼，他都不吱聲，因為本月你對溝通的慾望會很強烈，懂得溝通是好事哦。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運：整體工作較順利，與客戶洽談也十分順利，極易遇到一些有趣的事情，不妨和同事互相交流一下，一同分享快樂。

學業運：很懂得合理安排時間，每天除了消化一天所學知識外，還會安排一定的時間進行課外活動，不管是學習特長還是參加體育鍛煉，都是有益身心發展的，勞逸結合更能提高學習效率。

財富運指數：★★★★☆

財政方面支出略少，雖然應酬較多，但大多數都是他人請客，飯局多了就應該注意健康問題，飲食應該適量。

● 蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友不妨試著改變一下自己，買幾件新衣服，換一個新髮型，讓自己從頭到腳給人煥然一新的感覺，說不定你心儀的他就會被你的改變吸引過來哦。

有伴侶：得到長輩們的首肯，你們愛情道路變得順暢多了，但是不可就此鬆懈，只有彼此相互支持相互理解，愛情的道路才能走得順暢，走到幸福的終點。

事業／學業指數：★★★★★

事業運：處理手頭的工作如魚得水，輕鬆自在哼小曲的時候頗多。即便任務增加，也不會影響到你的休息時間，沒有壓力的工作如同快樂的遊戲。

學業運：本月的學習狀態很好，學習興趣比較高，你的積極性帶動周圍的同學一起進步，大有你追我趕的勢頭，課餘課後要多交流學習，好的方法要拿出來分享，這樣才能進步更快。

財富運指數：★★★☆☆

出手太大方往往讓你的後半月過得很艱難，面子是很重要，但是肚子更重要。花錢要有節制，過度消費會讓你陷入一種惡性循環。

● 馬

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身者本月對待感情的態度過於執著，即使是不被看好的感情，仍然會為之付出百分百的熱情，有點過於盲目，有時不妨聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

有伴侶：即便是在特別要好的異性朋友面前，也要注意適當的保持一些距離，否則很容易將自己捲入桃色風波裡。對戀人要多些信心，疑神疑鬼只會破壞你們的感情。

事業／學業指數：★★☆☆☆

事業運：本月虛榮心重，表現為自己的慾望強烈，對自己常評估過高，容易因一時衝動而接受難以完成的任務，偷雞不成蝕把米，反而留給上司輕浮的印象。

學業運：本月功利心有些重，不喜歡別人勝過自己，所以處處表現得很強勢，有時會給人一種霸道不講理的感覺，有競爭才有進步，正確的對待良性的競爭是能夠讓自己進步的，不要有功利心。

財富運指數：★★★☆☆

財運平順，沒有太大的變動，投資者會小有收穫。可以適當進行長期投資，將來能有可觀的收益。

● 羊

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者識人能力有所下降，容易在不大有發展空間的對象上花費較多的精力，本月與異性相處儘量還是以加深瞭解為主。

有伴侶：愛情容易因為小爭吵而陷入持續低溫的狀態，冷戰不是走出陰霾的方法，試著心平氣的與對方好好說說，不要把事情想得太壞，樂觀的對待會更容易看見陽光。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運：工作上表現很平靜，可以讓你大展拳腳的機會不多，但做好本分可以增加你的經驗，增強你的能力，千萬別掉以輕心。

學業運：接二連三的測試讓你有些緊張過頭，因為太擔心成績而讓把自己繃得很緊，其實考試除了考專業知識，更多的是考你的心態，良好的心態有助於發揮你的實力，快快放輕鬆吧。

財富運指數：★★☆☆☆

本月你的情緒會直接影響到財運的順暢度，管理好情緒是關鍵。業務人員在與客戶洽談時，別帶負面情緒，鑽牛角尖會讓你損失不少訂單唷！

● 猴

愛情運指數：★★★★☆

單身者：身邊的異性朋友較多，你的戀愛慾望也比較強烈，碰到適合的對象不妨積極主動的進攻，讓對方感受你的熱情，成功的機會很高。注意不要太急躁。

有伴侶：雖然他比較遷就你，但是也不要總是對他指手畫腳，長此以往他會覺得太累太委屈，偶爾也要讓他當當指揮家，感受你的臣服，這樣，你們的愛情才能長久。

事業／學業指數：★★☆☆☆

事業運：脾氣暴躁的時候容易口不擇言，得罪不少同事，事後冷靜下來卻又很後悔。在發脾氣前多想想後果，這樣會讓你減少很多錯誤，省掉很多麻煩事。

學業運：本月情緒激動，比較容易和同學發生口角，頂撞老師，你的火爆脾氣會讓大家對你敬而遠之，靜下心來會讓你覺得有些孤獨，真誠地說聲對不起，能換來大家對你一時衝動的諒解。

財富運指數：★★★★★

對金錢的敏銳度高，有不錯的投資眼光，月中的進財機會頗多，可望從親戚口中獲得不錯的商機。投資方面，可以考慮投資短線股，會有不錯的進帳。

● 雞

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：悲觀不自信的一面突顯，有暗自傷感的傾向。應去除負面情緒，多參加集體活動。在與異性接觸的過程中會讓你心情愉快，愛情也就能撥雲見日了。

有伴侶：情緒焦躁不安，一點小事就可能成為爭吵的導火線，雙方為了面子都不願妥協讓步，陷入冷戰的狀態，對感情十分不利。適當的退讓或許就是挽救愛情的法寶。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運：遇到好事莫得意忘形，遇到困難別氣餒，保持積極的心態可讓運勢轉強。中旬同事間有良性的互動，打起精神來參與其中，會有驚喜！

學業運：本月能合理的安排學習和娛樂時間，成績穩定，玩得也開心，是比較輕鬆的一個月，休息時間也不要都浪費在玩樂上，適當的吸收一些書本外的知識，能增長自己的見識。

財富運指數：★★★☆☆

財運沒有多大的起伏，投資收益在計畫之內。雖然沒有驚喜，但至少也沒出現虧損，知足常樂是人生的最高境界。

● 狗

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：不要隨意向暗戀的對象表白，在這之前應該多觀察他對你的態度，以免突然的舉措嚇到對方，尷尬的同時連友情都難以維繫。

有伴侶：你的猜疑心這個月尤其嚴重，凡事都喜歡打破沙鍋問到底，也因此小打小鬧經常有，其實應該多給對方一點時間，兩人平常應該多溝通才是。

事業／學業指數：★★★☆☆

事業運：事業運普通，任務較重，想要偷閒不太容易，偶爾還會有一些高難度的工作考驗你。應沉著應對，積極表現個人的專業能力。

學業運：本月學業壓力較大，不要有偷懶的想法，每天按時按量地完成作業才可保證學習品質，一旦拖欠作業就要用更多的時間來補救，這樣只會讓你的壓力增加，得不償失。

財富運指數：★☆☆☆☆

動力不足，對外發展不順，恐遇內部資金周轉不靈，外部強敵打壓之險，不利大幅變動，還是放緩腳步，調整求財策略為好。遇到難題，也別礙於面子而苦撐，及時求援才是上策。

● 豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：表白的異性太多不知道如何選擇的時候，不妨小小的考驗一下他們，不要隨意接受他們的心意，耐心的等待他們的回應，能堅持到最後的至少是誠心的。

有伴侶：本月要注意身邊的小人哦，老是散佈謠言，從中作梗，想要破壞你美好的姻緣，只要你夠自信，對戀人夠信任，沒有什麼能影響你們之間的感情。

事業／學業指數：★★★★☆

事業運：事業上有了新的想法，可促成你提出新的方案或做出新的打算。提前做好各項工作計畫，各方面工作方可快速有效的順利進行。

學業運：本月善於發現問題，並能想辦法尋求這些問題的答案，在探尋的過程中不斷的發掘自己的潛力，對知識有了新的認同，也從中領悟到很多新的方法，是頗有收穫的一月。

財富運指數：★★☆☆☆

自我意識過於強烈，投資時會只相信自己的判斷，易導致決策失誤，因此本月不宜在風險性項目上進行大筆投資，更不可心存僥倖，忌借款下賭注，不然那會讓你債臺高築。

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